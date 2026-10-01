Кирилл Игнатов: Грипп H1N1, предполагается, выйдет на лидирующую позицию в текущем эпидсезоне

С наступлением нового эпидемического сезона традиционно возрастает интерес к тому, какие штаммы гриппа будут преобладать и насколько серьезной окажется ситуация с заболеваемостью.

На чем основываются предположения медиков о доминирующем вирусе, чем опасен грипп H1N1 (грипп А, или "свиной грипп"), рассказал завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов в "Актуальном интервью".

"В прошлом эпидемическом сезоне наибольшую активность проявил вирус гриппа А (H3N2), поэтому маловероятно, что он в текущем эпидсезоне будет занимать доминирующую позицию. Предполагается, на лидирующую позицию выйдет штамм H1N1, вирус гриппа B присоединится к сезону заболеваемости, скорее всего, в его конце - обычно это переход от зимы к весне. Вирус гриппа B может вызвать второй подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями", - разъяснил гость интервью.

Кирилл Игнатов

Вирус гриппа А является довольно опасным, так как обладает высокой изменчивостью, при этом им могут заражаться не только люди, но и птицы с млекопитающими, и, находясь в них, подвергнуться мутированию. "С новыми свойствами он может попасть в организм человека, у которого против данного мутированного штамма не будет иммунитета. Данное заболевание тогда может вызвать эпидемии и пандемии, привести к тяжелому течению болезни, с осложнениями в виде пневмонии. Кстати, вирус гриппа А является одной из основных причин возникновения вирусных пневмоний", - добавил собеседник.

К слову, с момента своего первого появления вирус SARS-CoV-2 претерпел значительных изменений, и сегодня в Беларуси он приобрел свойства сезонных респираторных инфекций. Проявляется в основном так же, как и все респираторные инфекции - с повышением температуры тела, боли в горле, заложенности носа. "В Беларуси на протяжении года регистрируются единичные случаи заболевания инфекцией COVID-19. Сам вирус утратил способность вызывать тяжелое течение болезни у лиц без каких-либо хронических проблем", - обратил внимание Кирилл Игнатов.

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