Лицензия GMP, доказанное действие: насколько высоки требования к белорусским БАДам

Генеральный директор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Юрий Походня в "Актуальном интервью" рассказал, чем отличается выпуск лекарственных препаратов и биологически активных добавок.

"Выпуск лекарственных препаратов отличается от выпуска БАДов тем, что предприятия имеют медицинскую лицензию. Это лицензируемый вид деятельности, и к фармпредприятию применяются очень строгие нормы. Оно проходит сертификацию GMP, соответствует всем международным нормам по выпуску. Для выпуска БАДов таких жестких требований не предъявляется", - пояснил Юрий Походня.

При этом он отметил особенность белорусских производителей. "Особенность наших предприятий и системы "Белфармпрома" состоит в том, что лицензированные фармпредприятия занимаются выпуском биологически активных добавок. Но, как правило, даже с таким названием, как биологически активная добавка, эти препараты проходят клинические испытания и имеют доказанное действие. То есть, они имеют достаточно жесткие условия по использованию, достаточно жесткие дозировки и желательно некий контроль их потребления", - подчеркнул глава холдинга.

quote Поэтому наши белорусские БАДы скорее относятся к лекарственным препаратам. К ним такие же требования и за их потреблением и отпуском такой же контроль. Юрий Походня

"Биологически активные добавки - это достаточно широкое понятие, которое включает в себя в том числе специализированные продукты питания для спортсменов, школьников, для любых возрастных групп. Они, конечно же, имеют право на жизнь. Мы уделяем внимание в том числе выпуску новых биологически активных добавок и считаем, что они должны присутствовать и в товаропроводящих, и в аптечных сетях, и могут широко использоваться людьми. Учитывая темп жизни и дефицит полноценного питания, сна и отдыха, они могут корректировать состояние человека", - сказал он.

В то же время руководитель "Белфармпрома" напомнил об ограничениях БАДов. "Это не лекарственный препарат и серьезного эффекта в процессе лечения каких-либо заболеваний биологически активная добавка не окажет. Она может использоваться лишь как дополнение к лекарственным препаратам, к здоровому образу жизни и не может гарантировать излечение тех или иных заболеваний", - заключил Юрий Походня.

Таким образом, белорусские производители стремятся к максимальному качеству и доказанности действия даже в сегменте БАДов, делая их более надежными по сравнению с продукцией многих зарубежных производителей.