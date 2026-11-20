В Минске в осенне-зимний период традиционно наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На текущий момент уровень заболеваемости соответствует характерным для этого времени года показателям.

По данным лабораторных исследований санитарно-эпидемиологической службы, в городе циркулируют преимущественно негриппозные вирусы - аденовирусы, риновирусы и респираторно-синтициальный вирус.

Факт Кампания вакцинации против гриппа в 2026 году проходит активно и подходит к завершению. Массовая иммунизация завершится 1 декабря. На сегодняшний день уже привито более 280 тыс. минчан.

"Безусловно, этого достаточно, но населению необходимо помнить, что есть и другие меры профилактики", - отметила заведующая отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Вакцинация остается основой защиты от гриппа, однако важно соблюдать и дополнительные правила: регулярное проветривание помещений, влажную уборку, рациональное питание, достаточный сон и прогулки на свежем воздухе.

Рекомендуется также соблюдать респираторный этикет - использовать одноразовые бумажные салфетки или платки при кашле и чихании, а при их отсутствии прикрывать рот и нос сгибом локтя.

Использование масок целесообразно в первую очередь для людей с симптомами острой респираторной инфекции, чтобы минимизировать распространение вирусов.

В этом году привиться можно как за счет средств бюджета (вакциной "Гриппол+"), так и на платной основе (вакцинами "Гриппол+", "Ваксигрип" и "Инфлювак Тетра"). Наличие препаратов следует уточнять в организациях здравоохранения по месту медицинского обслуживания или в негосударственных медицинских центрах.

Все указанные вакцины зарегистрированы в Беларуси и сопоставимы по эффективности. В текущем году их штаммовый состав полностью обновлен в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

К группам риска, которым вакцинация особенно рекомендована, относятся дети от 6 месяцев до 3 лет, беременные, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, медицинские работники, а также представители сфер торговли, жилищно-коммунального хозяйства, педагоги и школьники. Вместе с тем защиту стоит рассмотреть каждому, кто ведет активную социальную жизнь и посещает общественные места.

С 2025 года в Национальный календарь профилактических прививок Беларуси включена вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек 11 лет. На сегодняшний день привито около 97 % девочек 2014 года рождения. Вакцина содержит два наиболее высокоонкогенных типа вируса. Известно более 200 типов ВПЧ, из которых около 14 являются онкогенными и могут вызывать рак слизистых, в том числе рак шейки матки.

Вирус COVID-19 никуда не исчез и перешел в разряд сезонных респираторных вирусов. Он продолжает циркулировать наряду с другими возбудителями ОРВИ. Для граждан Беларуси сохраняется возможность привиться против COVID-19 вакциной "Convacell", доступной в организациях здравоохранения.

Отдельно специалист обратила внимание на проблему антибиотикорезистентности. Внутрибольничные инфекции, о которых иногда сообщают СМИ, формируются в определенных условиях и не несут угрозы глобального распространения, сравнимого с COVID-19.

Однако самовольное назначение антибиотиков при вирусных инфекциях, изменение дозировки или преждевременное прекращение приема препаратов способствуют развитию устойчивости бактерий. Антибиотики действуют только на бактерии и должны назначаться исключительно врачом с строгим соблюдением дозировки, кратности и сроков применения.

"Проблема антибиотикорезистентности - это проблема мирового сообщества, потому что количество антибактериальных препаратов не разрабатывается с такой интенсивностью, как на сегодня население их потребляет", - подчеркнула Екатерина Хомченко.