Минтруда прокомментировало изменения в расчете больничного

Что стоит знать о больничном? Комментарии дали в Министерстве труда.

Так, работодателю, прежде чем назначить пособие по оплате больничного, нужно сделать запрос в Фонд соцзащиты, и там ему рассчитают среднедневной заработок. Ответ дают практически в онлайн-режиме. И сейчас уровень выше, чем был до июля: ранее было 50 % бюджета прожиточного минимума - сейчас сумма зависит от минимальной зарплаты.

И еще одна новация - ранее пособие первые 12 календарных дней было 80 % от заработка, а дальше 100 %. Сейчас, если трудовой стаж выше 10 лет, то пособие с первого дня оплачивается исходя из 100 % среднедневного заработка.

"Для расчета среднедневного заработка мы берем все места работы. Недавно у нас был запрос от одной организации, когда женщина только устроилась, какое-то время небольшое отработала и собирается в отпуск по беременности и родам, - рассказывает Екатерина Лихачева, заместитель управляющего ФСЗН Минтруда и соцзащиты Беларуси. - Она устроилась на 0,5 ставки. До этого работала на ставку, заработок был больше. Сейчас мы учтем тот заработок, который был значительно выше, потому что работала на полную ставку. Пособие ее больше, чем, если бы рассчитывалось по старому законодательству"