Минздрав: Беларусь выбрала для себя важный стратегический путь развития

В Минске продолжается III Международный конгресс "Инновационная кардиология - 2026". География стран-участниц расширяется с каждым годом. В этом - участники из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, России, Индии, Турции, Израиля и Китая. Наряду с докладами - дискуссии, образовательные мастер-классы и симуляционные тренинги.

"Наша страна выбрала для себя важный стратегический путь развития рентгенэндоваскулярной службы, разноуровневой системы оказания кардиологической, кардиохирургической помощи нашим пациентам. Представили на конгрессе и наш опыт по развитию межрайонных центров рентгенэндоваскулярного вмешательства, где применяются высокие технологии", - отметила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Площадка объединяет не только кардиологов и кардиохирургов, но и специалистов по диагностике и реабилитации, исследователей и медицинских IT-разработчиков.

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