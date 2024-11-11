Минздрав прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране. Когда ждать роста заболеваемости?

В Беларуси продлена кампания по вакцинации против гриппа и ковида. Это нужно, чтобы защитить все группы риска, сообщили в Минздраве.

Несмотря на то, что в европейском регионе гуляет эпидемия гриппа, заболеваемость в нашей стране в последнюю неделю на 25 % ниже уровня аналогичного периода 2024 года.

Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси:

"Необходимо отметить, что Республика Беларусь в настоящий момент находится в благоприятном эпидемиологическом периоде. Заболеваемость за последнюю неделю на 25 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. И тенденцию к снижению мы наблюдаем на протяжении последних трех дней. Подтверждается прогноз на рост заболеваемости респираторными инфекциями на конец января-февраль. Это стандартная ситуация, к которой мы возвращаемся в послеэпидемический период".