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Минздрав прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране. Когда ждать роста заболеваемости?
В Беларуси продлена кампания по вакцинации против гриппа и ковида. Это нужно, чтобы защитить все группы риска, сообщили в Минздраве.
Несмотря на то, что в европейском регионе гуляет эпидемия гриппа, заболеваемость в нашей стране в последнюю неделю на 25 % ниже уровня аналогичного периода 2024 года.
Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси:
"Необходимо отметить, что Республика Беларусь в настоящий момент находится в благоприятном эпидемиологическом периоде. Заболеваемость за последнюю неделю на 25 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. И тенденцию к снижению мы наблюдаем на протяжении последних трех дней. Подтверждается прогноз на рост заболеваемости респираторными инфекциями на конец января-февраль. Это стандартная ситуация, к которой мы возвращаемся в послеэпидемический период".
В структуре возбудителей сейчас негриппозные вирусы: парагрипп, аденовирусы, бокавирус. Кроме того, присутствует микоплазма пневмонии.
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