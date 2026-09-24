Минздрав разъяснил новые правила благотворительных сборов на лечение

В Минздраве разъяснили основные аспекты указа № 304, который регулирует правила благотворительных сборов на лечение, в том числе для детей со спинальной мышечной атрофией. Главная цель документа - создать абсолютно прозрачный и безопасный механизм помощи.

Официально вести сбор средств могут профильные фонды и общественные объединения, медицинские и социальные учреждения, а также сами пациенты или их близкие родственники.

Установлен и контроль лимитов: если собранная сумма превышает заявленную, организатор обязан в течение двух рабочих дней объявить о завершении сбора и закрыть счета. Излишки средств в течение трех месяцев должны быть направлены на благотворительную помощь другим нуждающимся.

Инна Возняк, замначальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

"Упорядочен механизм сбора денежных средств на благотворительные счета, в том числе по тем из них, на которых длительное время нет оперативной активности либо превышен лимит финансов. Министерство здравоохранения наделено правом запрашивать и получать информацию о поступающих средствах, чтобы анализировать их движение и пресекать возможные правонарушения. В соответствии с указом № 304, документом, подтверждающим право на открытие благотворительного счета, является медицинская справка о состоянии здоровья. Она выдается согласно указу № 200 непосредственно в день обращения".

Реализация указа позволит исключить нецелевое использование собираемых денежных средств. Это существенно повысит прозрачность работы фондов, сделает контроль за ними более эффективным и в целом упорядочит осуществление благотворительной деятельности в сфере здравоохранения.