Минздрав обновил данные по количеству случаев COVID-19 в стране за сутки

В Беларусь пришел новый штамм коронавируса - "британский". Минздрав сообщил, что выявлено несколько первых случаев инфицирования. Первые образцы белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа - Польши, Украины и Египта. Еще несколько положительных тестов у лиц, инфицированных на территории страны.



Также в ведомстве обновили данные по количеству случаев. Суточный прирост - 837 человек. Выписаны 1009 человек. 7 пациентов скончались.