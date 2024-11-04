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Московские специалисты перенимают опыт по проведению уникальных операций у белорусских коллег
Минимальная травматизация и эффективность. Специалисты РНПЦ детской хирургии поделились эксклюзивными технологиями по лечению белок-теряющей энтеропатии с российскими коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга.
Уникальные высокотехнологичные операции, спасающие жизни маленьких пациентов, проводят специалисты РНПЦ детской хирургии. Уровень мировой, практически единственные в мире.
Технологию по устранению синдрома белок-теряющей энтеропатии в нашу страну привез радиолог профессор Максим Иткин. Наши специалисты ее адаптировали, модернизировали и вот уже на протяжении трех лет успешно используют в работе.
Кирилл Мараховский, заведующий диагностическим отделением РНПЦ детской хирургии:
"Это гибридная технология, включающая работу группы специалистов. Не только анестезиологов, как всегда мы работаем в команде, но и хирургов рентгенэндоваскулярных, и врачей эндоскопии. Такая операция подразумевает визуализацию образованных свищей лимфоидных в 12-перстной кишке и их закрытие".
Качественная жизнь пациентов - ключевой результат
В среднем исключительные операции длятся до пяти часов. Как правило, пациенты - детки в возрасте от 10 лет и старше. После такого вмешательства они обретают самое ценное: здоровье и полноценную качественную жизнь.
Павел Черноглаз, заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии:
"В случаях успеха, процент которого у нас, к счастью, не низкий, пациент получает хорошее качество жизни, комфортную качественную жизнь, которой до этого у него не было, потому что если эту проблему не скорректировать, не нивелировать, то качество жизни очень низкое".
В Беларусь едут за эксклюзивными наработками
Особенными технологиями белорусских врачей заинтересовались и коллеги из России. Сегодня московская команда специалистов из центра кардиохирургии имени Бакулева перенимает в Минске практический опыт.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
"Наши доклады на конференциях, в которых мы рассказывали о наших результатах, привели к тому, что специалисты, в данном случае из России, хотят посетить наш центр, они хотят обучиться этому методу и попробовать это внедрить у себя".
Белорусы в числе финалистов всемирного конгресса
К слову, данную технологию белорусские врачи заявили для участия во Всемирном конгрессе по детской гастроэнтерологии, гематологии и питанию, который через две недели состоится в Буэнос-Айресе. Среди 500 заявок белорусы в числе финалистов. Наши уникальные технологии вошли в семерку лучших.
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