На передовой здоровья: расскажем о достижениях фармацевтической отрасли Беларуси

Фармацевтическая отрасль Беларуси сегодня уверенно держит марку. Наши предприятия не только закрывают потребности внутреннего рынка, но и активно покоряют зарубежные площадки. Отечественные препараты идут на экспорт в Азию, Африку и на Ближний Восток.

Достижения отрасли

Фармацевтическая отрасль Беларуси уверенно держит курс на развитие. Безопасность лекарственного рынка гарантируют 50 профильных предприятий и почти 4 тыс. аптек.

Производители наращивают потенциал. За последние 5 лет освоено более 350 новых препаратов. Установленная главой государства задача производить не менее 50 новинок ежегодно успешно выполняется. В 2026 году на рынок вышло уже более 55 лекарств. При этом неизменным приоритетом для отрасли остается повышение и контроль качества продукции.

Завершена реализация девяти инвестиционных проектов общей стоимостью более 65 млн руб. Об этом рассказал Юрий Походня, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром".

Всего фармацевтический рынок Беларуси включает примерно 1 630 лекарственных препаратов. Шестью предприятиями холдинга выпускается более 700 лекарств из этого списка.

"По итогам 2026 года объем производства превысит 3 млрд руб. 40 % из этого объема - выпуск предприятий холдинга "Белфармпром", - сказал Юрий Походня.

Что касается внутреннего рынка, то здесь белорусские производители продолжают укреплять позиции.

Доля отечественных препаратов на отечественном фармацевтическом рынке в денежном выражении на сегодня составляет 52 %. В натуральном выражении белорусские препараты в аптечном сегменте превышают 65 %, в госпитальном на их долю приходится более 80 %. Доминирующий объем в общем производстве в отношении и госпитального, и аптечного сегментов принадлежит предприятиям холдинга. Об этом рассказал Юрий Походня.

Важный вклад отрасль вносит и в развитие экспорта. К примеру, наш крупнейший производитель лекарственных средств "Белмедпрепараты" 40 % своей продукции поставляет более чем в 20 стран мира. Географию поставок планируют расширять.

Александр Жадан, гендиректор РУП "Белмедпрепараты":

"За последние два года наша продукция была поставлена в 23 страны мира. Крупнейшими рынками традиционно являются Российская Федерация, далее по убывающей - Азербайджан, Вьетнам, Армения, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова, Республика Корея. Если говорить о новых рынках, это страны дальней дуги. Также за последние два года это Объединенные Арабские Эмираты. В прошлом году была осуществлена первая поставка нашего лекарственного препарата в Камбоджу и Ливию. В Ливию в этом году была отгрузка".

Уже 60 лет Институт микробиологии НАН Беларуси изучает микромир ради развития отечественной экономики. Разработки ученых находят применение в различных отраслях. В том числе и в медицине. Одно из направлений - биофармацевтика.

Александр Шепшелев, директор Института микробиологии НАН Беларуси:

"Наши работы направлены на развитие компонентной базы и создание универсальных компонентов и штаммов микроорганизмов, которые позволяют синтезировать целевые молекулы или целевые белки".

Фармацевтика и микробиология сегодня - это стратегические щиты нации. За работой аптек и заводов стоит ежедневный труд специалистов. И с уверенностью можно сказать, что здоровье белорусов в надежных руках. Ведь здоровая нация - это залог устойчивого развития и процветания государства.