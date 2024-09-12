Наталья Кочанова провела встречу с трудовым коллективом РНПЦ имени Александрова

"В Республиканском научно-практическом центре должны работать самые квалифицированные специалисты, на самом лучшем оборудовании и по самым современным методикам", - таким мнением поделилась Наталья Кочанова на встрече с трудовым коллективом РНПЦ онкологии и медицинской радиологи имени Александрова.

О достижениях этого центра знают во всем мире. Высокий уровень диагностики и своевременного лечения позволяет пациентам жить полноценной и, что важно, долгой жизнью. О диалоге медиков и власти, а также о современных методиках, смотрите в сюжете Катерины Стрехи.

РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, благодаря внедрению передовых технологий, еще с 1960-х годов был известен на всем советском пространстве. И сегодня белорусские онкологи хорошо зарекомендовали себя на мировом уровне - одни из первых в СНГ сменили скальпель на гамма-нож. Такую технологию могут себе позволить далеко не все государства. За нашим опытом часто приезжают зарубежные медики.

Ольга Гиземова, врач-радиационный онколог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Мы можем лечить пациентов с большим объемом образований в головном мозге, у которых эти образования прилежат к зрительным путям. Мы сможем лечить их за несколько раз благодаря тому, что появляется возможность фиксации головы с помощью специальной термопластической маски".

Уникальный аппарат позволяет "обезвредить" опухоль мозга с помощью точечного облучения. Таким образом здоровые ткани остаются невредимыми. Удалить новообразование с помощью такой технологии можно даже тогда, когда нейрохирургия бессильна.

Сергей Мавричев, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Существует CAR-T-клеточная терапия, она выполняется в нашей стране. Ее пока что не освоили наши российские коллеги. В связи с этим она доступна не только для белорусов, но и для иностранных граждан".

Об инновационных авторских методиках шла речь и во время доверительного разговора председателя Совета Республики с трудовым коллективом.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Замечательно то, что в этом коллективе очень неравнодушные люди. В большей степени звучали вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. Конечно, они хотят, чтобы медицинские работники всех уровней своевременно проходили обучение. Мы всегда добиваемся, чтобы в Беларуси каждый человек получил квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас мы будем активно работать над Кодексом о здравоохранении, где мы должны учитывать все те вопросы, о которых говорят наши практикующие врачи".

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выбрала формат искренней и доверительной беседы. Ведь работа с людьми - одно из приоритетных направлений деятельности верхней палаты парламента. Во время встречи с трудовым коллективом РНПЦ имени Александрова председатель Совета Республики довела информацию о политической повестке, социально-экономической жизни страны. Наталья Кочанова отметила, что все пожелания и мнения участников встречи имеют большое значение для законотворческой деятельности и будут учтены.