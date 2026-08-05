Новый лазерный комплекс для лечения урологических заболеваний ввели в строй в 4-й больнице Минска

Самые современные малоинвазивные методики стали стандартом в лечении заболеваний почек и мочевыводящих путей в Беларуси.

Урология 4-й городской клинической больницы Минска за 15 лет изменилась радикально. Новейшее оборудование и передовые технологии позволяют проводить операции с минимальным вмешательством, а пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни.

Современные подходы в лечении урологических заболеваний

Почки называют естественным фильтром организма. От их работы зависит здоровье практически всех органов и систем. Поэтому в Беларуси развитию урологии уделяют особое внимание, внедряя современные технологии диагностики и лечения.

Одним из ведущих центров оказания медицинской помощи пациентам с урологическими заболеваниями остается 4-я городская клиническая больница имени Николая Савченко. В ее составе работают 3 профильных отделения на 180 коек. Только за 7 месяцев этого года здесь выполнили более 5 тыс. операций. При этом сами подходы к лечению за последние годы значительно изменились.

Владимир Сиренко

Владимир Сиренко, главврач городской клинической больницы № 4 Минска:

"Еще лет 15 назад большинство урологических заболеваний, включая мочекаменную болезнь и патологии предстательной железы, лечились открытыми методами. То есть это открытые операции с разрезом классическим, с классическим швом и с пребыванием пациента не менее 12-14 дней в стационаре. На сегодняшний день практически все эти методы заменены альтернативными малоинвазивными вмешательствами: эндоскопией, нефроскопией, уретероскопией, трансуретральной резекцией и лазерной энуклеацией. Новые технологии позволяют оказывать помощь в самые короткие сроки, благодаря чему среднее время нахождения пациента в клинике сократилось до 4-7 дней".

Лечение начинается с точной диагностики. Одно из ключевых звеньев - инновационная гибридная установка. На ранних стадиях она помогает врачам выявлять врожденные аномалии, мочекаменную болезнь, онкологические и другие заболевания. И этой возможностью пользуются не только пациенты 4-й больницы, но и жители разных регионов Беларуси.

Ирина Андерсен, врач лучевой диагностики городской клинической больницы № 4 Минска:

"Пациенту предварительно вводится внутривенный препарат, и в зависимости от того, какое это исследование, или сразу включается запись, или через какое-то время препарат накапливается, а потом пациенты идут на исследование. Части прибора считывают то, что накапливается в почках. А потом мы на компьютере обрабатываем данные исследования. Имеем тогда уже заключение, есть нарушение функции почки или нет".

Еще один шаг вперед - новый 80-ваттный лазерный комплекс. В Беларуси здесь его стали использовать впервые. Особенность технологии - точное воздействие: лазерный луч поглощается водой и проникает в ткани менее чем на полмиллиметра. Это снижает риск повреждения соседних органов и открывает возможности для проведения сложных малоинвазивных операций, которые раньше выполняли только открытым способом.

Игорь Купаво, заместитель главврача городской клинической больницы № 4 Минска:

"Большинство дроблений эндоскопических камней и удаление предстательной железы сейчас - основа лазерной техники. И более эффективно разбить тот же крепкий камень лазером, чем долго добить его дистанционно. Он будет для всего использоваться, и для эндоскопических дроблений, и для возможно удаления опухоли".

Современные технологии помогают врачам быстрее и точнее выявлять заболевания, а также проводить сложные операции. Но даже самые передовые методы лечения не заменят своевременного обращения к врачу. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов сохранить здоровье. А значит, и избежать серьезных осложнений.