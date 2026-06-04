Новую инфекционную больницу в Минске планируют сдать эксплуатацию в 2026 году

Новая инфекционная больница в Минске увеличивает темпы строительства. Сейчас на масштабном объекте задействованы полтысячи специалистов. Готовность медицинского комплекса составляет 60 %.

Строители занимаются фасадами и внутренней отделкой кабинетов. Темпы возведения современного комплекса 4 июня проинспектировали на выездном совещании с участием мэра Минска.

Обсуждали и поставки уникального медицинского оборудования. К слову, площадь медицинского городка составляет 12 гектаров. Этот объект станет уникальным для страны - от архитектурных решений до логистики профильных помещений.