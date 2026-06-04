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Новую инфекционную больницу в Минске планируют сдать эксплуатацию в 2026 году
Автор:Редакция news.by
Новая инфекционная больница в Минске увеличивает темпы строительства. Сейчас на масштабном объекте задействованы полтысячи специалистов. Готовность медицинского комплекса составляет 60 %.
Строители занимаются фасадами и внутренней отделкой кабинетов. Темпы возведения современного комплекса 4 июня проинспектировали на выездном совещании с участием мэра Минска.
Обсуждали и поставки уникального медицинского оборудования. К слову, площадь медицинского городка составляет 12 гектаров. Этот объект станет уникальным для страны - от архитектурных решений до логистики профильных помещений.
Параллельно на территории возводят общежитие для врачей на 1200 мест. Его сдадут в эксплуатацию одновременно с медицинским комплексом уже в этом году.