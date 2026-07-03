Около 250 бригад скорой помощи работают в усиленном режиме в День Независимости

Чтобы 3 Июля был по-настоящему в радость, мобилизованы медицинские службы. По всей Беларуси работают около 250 бригад скорой помощи.

Они функционируют в режиме повышенной готовности. Пока остальные отдыхают в этот день и приходят на площадь Победы, чтобы почтить память предков, медики находятся на боевом посту.

Евгений Евдоков, врач скорой медицинской помощи:

"На данный момент обстановка спокойная, хотя погода вносит свои коррективы. Есть небольшое количество обращений с перегревами. Кто-то также не позавтракал, кто-то почувствовал головокружение, но значительная помощь никому не потребовалась, все благополучно отправились домой".

К слову, во всех местах проведения торжественных мероприятий дежурят бригады скорой медицинской помощи - всего задействовано 30 экипажей. Всего же дополнительно выведено более 200 медицинских работников.

Мы же обратим внимание, что для комфортного отдыха не стоит забывать о головных уборах, особенно детям и пожилым людям.