Около 420 тыс. минчан планируют привить от гриппа в 2024 году

В Минске планируется вакцинация от гриппа около 420 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас мы находимся в межэпидемическом сезоне, заболеваемость ОРВИ стабильна, однако мы активно готовимся к предстоящему сезону. В прошлом году мы привили более 417 тыс. человек, в этом году планируем вакцинировать порядка 420 тыс. минчан от гриппа", - отметил Игорь Юркевич.