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Около 420 тыс. минчан планируют привить от гриппа в 2024 году

Около 420 тыс. минчан планируют привить от гриппа в 2024 году

В Минске планируется вакцинация от гриппа около 420 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас мы находимся в межэпидемическом сезоне, заболеваемость ОРВИ стабильна, однако мы активно готовимся к предстоящему сезону. В прошлом году мы привили более 417 тыс. человек, в этом году планируем вакцинировать порядка 420 тыс. минчан от гриппа", - отметил Игорь Юркевич.

Он также добавил, что в рамках подготовки к сезону заболеваемости ОРВИ проводится информационная работа, проверяются учреждения здравоохранения амбулаторного и стационарного типа. "В городе имеется достаточный запас медикаментов, точек подключения кислорода и резерв специалистов", - подчеркнул Игорь Юркевич.

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