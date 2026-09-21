Осенний пик активности: рекомендации, как не вернуться с прогулки с клещом

В Беларуси клещи вышли на второй пик активности. Специалисты отмечают: все дело в умеренной температуре и влажности.

Половина укусов приходится на леса и парки. В разгаре сезон грибов и ягод. Поэтому любителям тихой охоты советуют не забывать о защите. Одежда и обувь должны максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи - репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу.

Врач-инфекционист, заведующая организационно-методическим отделом Городской детской инфекционной клинической больницы Алина Савенко порекомендовала обратиться в медучреждение, где клеща извлекут и назначат корректную дозу антибиотика для профилактики. "Что значит корректную? В педиатрии все дозы лекарств рассчитываются строго на килограмм массы тела. То есть половина бабушкиной таблетки, четвертушка папиной не подойдет никоим образом. Мы можем либо создать токсическую дозу, либо неэффективную для профилактики. Доза должна быть четко под конкретного ребенка", - подчеркнула она.

Особенно важно не затягивать, т. к. медикаменты наиболее эффективны в первые 72 часа после укуса. Врачи напоминают и о способе защиты от одной из переносимых клещами инфекций - прививке от клещевого энцефалита.