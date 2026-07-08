От лекарств для домашней аптечки до онкопрепаратов: как Беларусь формирует фармацевтический щит

Лекарственный суверенитет - один из важных элементов национальной безопасности Беларуси. В первую очередь это возможность самостоятельно обеспечивать себя жизненно важными препаратами. Но также белорусы поставляют и на экспорт: в Саудовскую Аравию, Катар, Гану, Россию и другие страны.

Беларусь шаг за шагом формирует собственный фармацевтический щит. От лекарств для домашней аптечки до высокотехнологичных онкопрепаратов производятся на отечественных фармпроизводствах.

Завод медпрепаратов в Борисове - флагман. Только цех по производству порошков для инъекций производит порядка 30 млн флаконов ежегодно. Среднегодовой объем фармпроизводства только на Борисовском заводе - 4 млрд таблеток, 200 млн капсул, 300 млн ампул с инъекционными растворами.

Эльвира Соколовская, начальник цеха Борисовского завода медпрепаратов:

"В цехе мы производим продукцию, которая реализуется в Республике Беларусь, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Стерильная рассыпка антибиотиков включает в себя процессы подготовки, непосредственно само производство, упаковку и маркировку. Подготовки для стерильной фасовки достаточно сложные, многочасовые и включают в себя подготовку помещений и первичную упаковку".

За последние пять лет в стране было разработано и освоено несколько сотен новых лекарственных средств, которые значительно улучшают качество медицинского обслуживания и обеспечивают его соответствие актуальным требованиям системы здравоохранения.

Особое внимание уделяется разработке и производству препаратов, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Статистика свидетельствует о том, что наиболее распространенные онкопатологии сейчас - рак предстательной и молочный желез, рак легкого, колоректальный рак. С этим борется не только медицина, но и фармацевтика, ведь это стратегически важное направление. Инвестиции в наукоемкие разработки продолжаются. Кроме того, речь идет и о самостоятельном выпуске сложнейших, критически важных молекул.

Александр Жадан, гендиректор РУП "Белмедпрепараты":

"Существенную долю в объеме отгрузки занимают онкологические препараты, с учетом рынка Республики Беларусь и стран экспорта это порядка 30 %. Направление значимое и важное. Все наши препараты зарегистрированы в соответствии с требованиями законодательства, что гарантирует их качество и клиническую эффективность. Вместе с тем они доступны по цене. В портфеле у нас 32 препарата".

Всего объем производства фармпродукции исключительно на "Белмедпрепаратах" за 2025 год составил более 416,7 млн рублей. Для внутреннего рынка белорусские лекарства - это в первую очередь вопрос доступности и импортозамещения.

Серьезное внимание уделяется качеству и безопасности продукции.

Сергей Марченко, заместитель гендиректора по инновационному развитию РУП "Белмедпрепараты":

"Все стадии разработки и производства достаточно жестко регламентированы и выполняются по соответствующим планам. Разработка лекарственного препарата начинается с выбора самого препарата, который будет интересен непосредственно населению, стране и будет необходим в плане импортозамещения. Происходит разработка методик контроля качества для того, чтобы мы смогли подтвердить качество лекарственного препарата на всех его стадиях - не только создания, но и последующего производства".

В денежном выражении фармацевтическая отрасль Беларуси в год приносит миллиарды долларов. Экспортные контракты и инновационные разработки здесь становятся не бонусом, а обязательной частью стратегии развития.