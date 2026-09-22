Отечественная разработка: как тренажер для сенсорной интеграции помогает особенным детям

Краткий пересказ от ИИ

Эффективность работы социально ориентированного государства особенно подчеркивает поддержка уязвимых категорий граждан. Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации - один из инструментов, который позволяет предоставлять бесплатную специализированную помощь детям с особенностями психофизического развития.

Это непростой путь, и прогресс не может быть быстрым. Однако добавить динамики позволяет современное оборудование. Теперь такое производят и в Беларуси. Партия тренажерных комплексов для сенсорной интеграции уже в работе и дает результат.

Тренажерный комплекс для сенсорной интеграции

Никите всего 4, а он уже справляется со снарядом, будто опытный акробат. Устоять на подвижной платформе непросто, а когда двигательная активность повышена или трудности с пространственной ориентацией, такой самоконтроль - огромный успех. Это результат каждодневной работы, чтобы приручить неусидчивость и, как говорят специалисты, чувствовать "схему своего тела".

Наталья Борисова, педагог-психолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района г. Минска:

"Задания, которые мы предлагаем ребенку, могут проходить сидя или лежа, в разном положении тела. И мы контролируем силу качания, движения платформы".

Тренажерный комплекс для сенсорной интеграции - белорусская разработка. Центр Московского района Минска первым опробовал его на эффективность. Оборудование привезли в конце мая, а сегодня подобные комплексы уже есть в каждом регионе страны. Работают, а главное - детям заниматься так одно удовольствие.

Юлия, мама Никиты:

"Он меня слышит после занятия, он более послушный. Я вижу, что он чувствует свое тело, он чувствует людей рядом".

Юлия, мама Никиты

Ирина Шестакова, замдиректора Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района г. Минска:

"Есть дети с расстройствами аутистического спектра, есть дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, есть дети с синдромом двигательной активности, поэтому под каждого ребенка и под его возможности подбираются занятия. Самое главное, что у детей это вызывает положительный эмоциональный отклик".

Работа с особенными детьми

Ранняя комплексная помощь с 0 до 3 лет, обучение детей школьной программе. К слову, таких учеников, с тяжелыми и множественными нарушениями, здесь 66. А еще тысячи тех, кто проходит психолого-медико-педагогическое обследование. Помощь детям с особенностями в развитии - маршрут с множеством дорог, где современное и интерактивное оборудование становится центральной полосой.

В списке подопечных Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Октябрьского района г. Минска около 170 ребят. Они все разные, со своими потребностями и возможностями, которые шаг за шагом раскрывают здесь. Кабинет логопеда, массажный, спортивный зал, а совсем недавно перечень возможностей пополнился и залом с тренажером. Тренажер для сенсорной интеграции с подвесными снарядами тренирует вестибулярный аппарат и учит распределять мышечную силу.

Ирина Корань, педагог-психолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Октябрьского района г. Минска:

"Каждый день мы используем это оборудование на занятиях. Мы проводим как индивидуальные занятия, так и групповые, т. е. 5-7 детей могут быть одновременно".

Подобные обновления в стенах таких центров совсем не редкость, например, интерактивный комплекс с умными зеркалами логопеда также из последних поступлений.

Государство вкладывает немало в то, чтобы каждый, кто оказался в уязвимом положении, чувствовал заботу от рождения до глубокой старости. Так работают принципы партнерства "государство - человек" в социально ориентированном пространстве.