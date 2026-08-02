"Пирожок" вместо пациента: как прославилась "распаковкой" мини-белорусов врач-неонатолог

В Борисовском роддоме форма одежды неизменна - многослойные пеленки. Расскажем про врача, который знает толк в "распаковке" младенцев.

"Булочка", "мой пирожок", "директор", "бабулечка" - именно так врач-неонатолог Александра Борисенко ласково называет своих маленьких пациентов.

То, что для Александры было рутинными осмотрами, для пользователей интернета стало лучшей терапией.

Простыми словами неонатолог - это врач по новорожденным. Тот самый первый доктор в жизни человека. Сейчас Александре 25 лет. В 2025 году закончила БГМУ со "свободным" дипломом.

Александра Борисевич:

"Я живу в Минске, на Малиновке. Добираюсь на работу на своей машине, ежедневно проделываю путь около 100 км. По времени это занимает 1 час 20 минут, а если с пробками в час пик, то выходит все 2-2,5 часа. Если бы была возможность поближе найти место, я бы рассмотрела такой вариант".

С такой профессией, как у Александры, в 18:00 хлопнуть дверью и сказать, что рабочий день закончен, нельзя. А если пришел на работу пораньше, можно и нужно подменить коллегу, если у него тяжелый случай.

На первой и пятой минуте жизни Саша оценивает состояние ребенка по шкале Апгар, куда входят пять критериев - цвет кожи, тонус, рефлексы, дыхание и сердцебиение. Максимальный балл - 10, но даже если малыш получает 7 или 8 - тоже нормально. Это значит, что он прекрасно адаптируется.

Так откуда же миллионные просмотры? О своем блоге Саша задумалась спонтанно. Полгода назад она просто снимала распаковки обедов в TikTok. Подписчики быстро поняли, что их интересует не столько еда, сколько профессия автора.

"Спрашивали в блоге, почему я много ем (у меня минимум четыре приема пищи бывает, чтобы нормально функционировать). Все поняли (а я же снимала в медицинской форме), что я из медсферы. Начали интересоваться, кто я - врач или медсестра. Рассказывать о своей профессии. Позже люди начали просить делать влоги - стала их снимать. В них были мои осмотры, то есть "распаковки" мини-человека. Меня даже одна девушка назвала доктором "мини-белорусиков", - поделилась неонатолог.

Она не просто феномен интернета, а свой человек в палатах роддома. Коллеги ставят оповещения на выход новых видео, а мамы узнают ее на обходах. А не увидев, сами спрашивают, где та самая Александра.

"Очень интересные обзоры на человека. Много информации я узнала именно от нее. Мне кажется, побольше бы у нас таких врачей было, девушки меньше бы боялись рожать, потому что с такой подачей - это только радость", - считает жительница города Борисова Дарья Унгурян.

Александра Борисевич призналась, что не входит в ту группу людей, которые любят спокойствие. Даже после тяжелого дежурства девушка может отдохнуть полдня, а вечером пойти гулять, что-то почитать, поехать на танцы. "Я не могу сидеть на одном месте, не представляю жизнь, в которой ничем не занимаюсь. Мне нравится медицина, я бы хоть раз в неделю, но хотела бы ходить на работу. А если бы это была не работа, например, в роддоме, то это была бы школа для мам, где я рассказывала бы, как им общаться с детьми", - отметила врач-неонатолог.

Александра Борисевич

Юный доктор умеет разглядеть личность в том, кто еще не умеет разговаривать. По различным исследованиям, дети, с которыми постоянно разговаривали, начиная с младенческого возраста, знают почти на 1 тыс. слов больше, поэтому если хотите, чтобы ваши дети болтали без умолку, нужно с ними разговаривать с самого рождения. "Вообще, я всем говорю, что ребенка нужно воспринимать как личность. Это маленький человек со своими "хочу или не хочу". Понятно, сейчас он маленький, но у него формировался характер", - рассказала героиня сюжета.

Хоть в интернете Саша кажется веселой и легкой, за кадром стоит серьезная работа и эмоциональная отдача.

Александра Борисевич:

"После дежурства, а особенно если во время него много разговаривала с женщинами, прошу, чтобы меня никто не трогал и не разговаривал. У меня все хорошо, но я не хочу разговаривать. Обычно после дежурства мне достаточно поспать, совершить перезагрузку во сне и все. Я еще не чувствую морального выгорания. Мне нравится работа".

Такие уникальные и молодые кадры доказывают, что белорусская медицина может быть не только точной, но и очень теплой. У такой доброты, улыбки и милых слов "моя булочка" нет цены. И знаете, в чем секрет миллионов просмотров? На камеру нет кривляний, но есть любовь к миру и большое сердце.

В мире, где так много зависти и цинизма, Александра выбрала видеть в каждой крохе не очередного пациента, а "пирожка"и "лялечку", а это лучший старт в жизни мини-белоруса.

Главное фото: magnific.com