Почему сильно бьется сердце - симптомы, причины и профилактика тахикардии

Бьется как птица, трепещет в груди, выпрыгивает от счастья - эти лирические метафоры о нашем сердце. Когда работа сердца в таком ритме норма, а когда тревожный сигнал, и стоит ли пугаться синусовой тахикардии, в студии программы "Здорово здоровым быть" рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Инна Патеюк.

В норме в покое сердце человека бьется со скоростью 60-90 ударов в минуту. Если у вас больше 90 ударов, то это учащенное сердцебиение, или тахикардия сердца.

Симптомы тахикардии:

"Частый пульс - это не всегда проявление болезни. Человеческий организм устроен мудро, - говорит Инна Патеюк. - Он адаптируется к внешним факторам и физической нагрузке, поэтому тахикардия бывает физиологической (нормальной). Измерьте свой пульс в покое, затем сделайте 10 приседаний и снова посчитайте частоту сердечных сокращений уже в динамике. Показатели будут отличаться".



Работа сердца регулируется тремя системами: сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной. Каждая из них может влиять на то, что сердце начнет работать учащенно.

Лечение тахикардии напрямую зависит от причины, по которой она возникла.





В последнее время стало больше пациентов с тахикардией после коронавируса. К сожалению, инфекция дает осложнения не только на дыхательную систему, но и на сердечно-сосудистую.

Причины физиологической (нормальной) тахикардии

Гормональный фон. Адреналин, кортизол, половые гормоны, гормоны щитовидной железы задействованы в регуляции частоты сердечных сокращений. Когда этих гормонов становится больше, пульс учащается. Тахикардия у детей, особенно подростков, связана именно с гормональными изменениями в организме.

Кофеин. Чай, кофе, шоколад - лидеры по содержанию кофеина. Между этими продуктами можно поставить знак "равно", потому что они одинаково учащают биение сердца и повышают артериальное давление.

Высокая температура. Пульс учащается в ответ на повышение температуры тела компенсаторно. Чтобы справиться с фактором, который вызвал температуру, например, инфекцией, активизируется состояние сердечно-сосудистой системы, и повышается частота сердечных сокращений.

Эмоции. Именно по этой причине чаще всего возникает тахикардия у женщин. Сильные эмоции вызывают частый пульс. Как можно повлиять на колотящееся сердце? Остановиться, сделать несколько глубоких вдохов и задержать на несколько секунд выдох. В помощь - физические нагрузки (правильный режим тренировок способствует нормализации состояния сердечно-сосудистой системы).

Нетренированный организм (и особенно, если присутствует лишний вес) на малейший стресс будет реагировать максимальным пульсом и повышением давления.

Причины патологической тахикардии

Сердечно-сосудистые заболевания. Проблема частого пульса связана с высоким артериальным давлением. Здесь прямая взаимосвязь: при тахикардии давление повышается. Плюс весь блок нарушений ритма и проводимости сердца, которые проявляются пароксизмальной тахикардией, желудочковой, наджелудочковой. О неполадках проводящей системы сердца может рассказать результат ЭКГ или холтер-ЭКГ.



Анемия. Состояние, когда снижается количество эритроцитов и падает уровень гемоглобина (главного переносчика кислорода к тканям). Если гемоглобина не хватает, ткань получает мало кислорода. Тогда организм просит больше кислорода, который подается за счет частого пульса. Учащенное сердцебиение в ответ на анемию истощает само сердце, в итоге оно само недополучает кислород.

Опухоль надпочечников. Если новообразование в надпочечниках продуцирует гормоны, они будут заставлять сердце биться очень часто. Такое состояние опасно для жизни. Нет смысла принимать таблетки от тахикардии, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, чтобы вылечить основное заболевание.

Гипертиреоз. Избыток гормонов щитовидной железы ускоряют все процессы в организме, в том числе пульс. При первых признаках тахикардии обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

Избыток гормонов щитовидной железы ускоряют все процессы в организме, в том числе пульс. При первых признаках тахикардии обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

Профилактика тахикардии

Соблюдайте режим труда и отдыха.

Научитесь управлять своими эмоциями.

Питайтесь рационально. Включайте в свое меню продукты, богатые магнием и калием (отруби, орехи (кроме арахиса), тыквенные семечки, бананы, гречку, бобовые).

Ужинайте не позднее, чем за три часа до сна. Ужин перед самым сном и употребление острых соусов, специй провоцируют возникновение ночного приступа тахикардии.

Избавьтесь от вредных привычек. Злоупотребление алкоголем и курением вызывают спазм сосудов, что приводит к повышению артериального давления и кислородному голоданию сердца.

Двигайтесь. Регулярные физические упражнения повышают устойчивость сердца и сосудов к избытку адреналина в крови.

"Во время физической нагрузки нужно следить, чтобы пульс не превышал максимально допустимого для вашего возраста значения, - предупреждает врач-кардиолог. - Чтобы определить максимальную частоту пульса, из 220 вычтите возраст в годах".

Можно ли при тахикардии давать физическую нагрузку? Обязательно, но только врач по лечебной физкультуре должен подобрать комплекс упражнений именно для вашего состояния, исходя из наличия заболеваний и возраста.



Не игнорируйте свое сердце, своевременно обращайтесь к доктору и берегите свое здоровье!

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