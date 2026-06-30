Почти 970 тыс. процедур за год: традиционная китайская медицина в Беларуси набирает обороты

Не только углубить сотрудничество на уровне образования, но и тесных деловых контактов регионов двух стран. Уже 1 июля в китайском городе Ланьчжоу стартует I Форум регионов Беларуси и Китая.

Такие мероприятия, прежде всего, выступают индикатором результативности белорусских областей на рынке других стран. 1 июля соберутся представители местной вертикали, бизнеса, эксперты Беларуси и Китая.

30 июня - день регистрации участников. В Ланьчжоу съезжаются представители белорусских и китайских регионов. Историческому событию нужна тщательная подготовка, поэтому несколько часов назад завершился прогон церемонии открытия.

Кроме нее ожидается плодотворная работа на тематических секциях: от экономики до туризма и медиапартнерства. Среди тем для обсуждения - применение китайской традиционной медицины. Обсудим тему с участником форума.

Отвечая на вопрос о значимости продвижения инициатив традиционной китайской медицины, главный внештатный специалист по рефлексотерапии и нетрадиционным методам лечения и диагностики Минздрава Беларуси Александр Сиваков подчеркнул, что это направление развивается в стране уже не первый год.

"Традиционная китайская медицина в Республике Беларусь развивается уже не первый день. За то время, пока она развивается, в Республике проделана большая работа по подготовке специалистов, врачей по рефлексотерапии и традиционной китайской медицины", - отметил Александр Сиваков.

По его словам, популярность этих методов в Беларуси стремительно растет. Только за 2025 год в стране было проведено около 970 тыс. процедур традиционной китайской медицины и рефлексотерапии.

Сегодня в Беларуси существуют 2 официальные специальности - врач-рефлексотерапевт и врач по традиционной китайской медицине. Это позволяет не только местным специалистам работать в этом направлении, но и коллегам из КНР валидизировать свои дипломы и заниматься лечебной деятельностью в Беларуси.

Говоря о практической подготовке кадров, эксперт подтвердил, что индустриальный парк "Великий камень" является одной из ключевых площадок сотрудничества с Китаем в медицинской сфере. Там уже локализовано производство и открыт центр по традиционной китайской медицине.

"Великий камень", безусловно, определен как одна из основных площадок по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой в разных направлениях. Там уже локализовано производство и, соответственно, открыт центр по традиционной китайской медицине. Предполагается расширение этого сотрудничества по внедрению этих методов в клиническую практику", - рассказал Александр Сиваков.

Он также подчеркнул, что практика - лучший критерий истины. Преподаватели из Китая делятся опытом с белорусскими коллегами: стороны регулярно обмениваются видеоматериалами и проводят семинары в онлайн-режиме.

Кроме того, в Беларуси утвержден регламент регистрации лекарственных средств традиционной китайской медицины, который предполагает ускоренный порядок оформления при наличии досье регулятора с китайской стороны.

Особое внимание Александр Сиваков уделил значению самого форума. По его словам, это событие особенно важно в свете последней встречи лидеров двух стран - председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Хочу также отметить, что данный форум - знаковое событие, особенно в свете последней встречи между двумя лидерами наших стран, председателем Си Цзиньпина и Президентом Александром Лукашенко. На встрече была отмечена перспектива сотрудничества в разных направлениях, и в том числе в медицине. Кстати, эти же вопросы нашли свое отражение и в последней директиве, которая была подписана Президентом у нас в стране", - резюмировал эксперт.

I Форум регионов Беларуси и Китая в Ланьчжоу станет важной площадкой для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере здравоохранения, где традиционная китайская медицина уже занимает прочное место.