Помощь доступна каждому: как проходят выездные консультации специалистов РНПЦ радиационной медицины

Специалисты РНПЦ радиационной медицины и экологии человека регулярно работают в районах Беларуси: проводят обследования, помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и дают рекомендации пациентам.

Расскажем о работе выездных бригад в Гомельской области.

Выездные бригады ежегодно обследуют более 11 тыс. человек

В Беларуси особое внимание уделяется вопросам женского здоровья. Помощь доступна независимо от того, где живет человек: в областном центре или небольшом агрогородке. Даже если речь идет о самых отдаленных уголках страны.

Агрогородок Судково. Гомельская область. Неподалеку город Хойники. Здесь традиционно работает выездная мультидисциплинарная бригада специалистов из РНПЦ радиационной медицины и экологии человека совместно с профессорско-преподавательским составом Гомельского государственного медицинского университета. И такая работа - именно в связке - особенно важна.

Врачи выездных бригад в год осматривают около 11 тыс. жителей территорий, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС. В Год белорусской женщины акценты в том числе делаются и на женском здоровье.

Василий Артемьев, заведующий амбулаторией врача общей практики в аг. Судково:

"Сейчас мы можем провести раннюю диагностику и выявить заболевания щитовидки, молочных желез, органов малого таза, а также провести диагностику и дать консультации пациентам с кардиологической патологией и терапевтической патологией".

В составе бригад эндокринологи, специалисты УЗИ. К работе подключаются врачи и других профилей - офтальмологи, гинекологи, неврологи, лоры, онкологи. Можно на месте сдать анализы на онкомаркеры. При необходимости пациенты направляются на дальнейшее обследование и лечение.

Юрий Горбачев, врач-эндокринолог РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"Более пожилые женщины обращаются с вопросами по сахарному диабету, чаще всего второго типа. Мы корректируем лечение им, назначаем какие-то дополнительные исследования или дополнительное лечение. И, естественно, щитовидная железа - это болезнь женской половины населения, к сожалению. Поэтому у эндокринологов чаще всего пациенты - женщины".

Приезда врачей здесь ждут. Осмотры проводятся не только в поликлиниках и амбулаториях, но и на предприятиях.

Такой подход внедрен не только на Гомельщине. Результат уже оценили в Брестской и Могилевской областях.

Наталья Николаева, доцент кафедры внутренних болезней Гомельского государственного медуниверситета:

"На сегодняшний прием приходили женщины. Основная жалоба - повышение артериального давления. Почему такие наши профилактические осмотры актуальны? Потому что контроль артериального давления - это залог здорового образа жизни, залог снижения риска кардиоваскулярных катастроф, инсульта, инфаркта".

Врачи продолжают системную работу по наблюдению за здоровьем населения. Важен каждый осмотр: он может стать первым шагом к своевременной диагностике и сохранению здоровья.