Психолог рассказал о самой главной ошибке, совершаемой родственниками лудоманов

Психолог РНПЦ психического здоровья Александр Сосенков в "Актуальном интервью" рассказал о лудомании (игровой зависимости) и с чем приходится сегодня сталкиваться специалистам.

По его словам, количество пациентов с данным типом зависимости остается на прежнем уровне, но, к большому сожалению, все больше женщин уходят в зависимость (ранее соотношение составляло 90 % мужчин и 10 % женщин). Лудоманию, как и любую другую болезнь, нужно лечить.

Александр Сосенков

"Как вообще выглядит эта проблема? Во-первых, человек начинает тратить на игру больше, чем может себе позволить - уходит часть зарплаты, берутся кредиты, по которым начинает расти кредитный долг. Во-вторых, потеря контроля. Единственный смысл жизни для него - поиск денег для получения положительных эмоций от игры", - поделился гость интервью.

В Беларуси помощь людям с игровой зависимостью оказывается бесплатно, а на время лечения выдается больничный лист.

Для получения квалифицированной помощи необходимо обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту по месту жительства, который направит человека в РНПЦ психического здоровья. К слову, процесс госпитализации небыстрый - лечь в центр занимает 25-30 дней. Для больного, попавшего в РНПЦ, мультидисциплинарные команды (врач-психиатр, врач-психотерапевт и психолог) выстраивают системную работу. "Специалисты при первичном осмотре беседуют с пациентом и коллегиально обсуждают тактику лечения. Таблеток и лечения от лудомании нет, человек просто проходит ежедневную индивидуальную групповую психотерапию и индивидуальную (до нескольких раз в неделю)", - объяснил психолог РНПЦ психического здоровья.

Примерный срок госпитализации составляет до 30 дней, но определенного предела нет. Если пациент будет чувствовать неуверенность, лечение может быть продолжено.

quote Лудомания - не слабость, а большое психическое расстройство, требующее комплексной помощи. Александр Сосенков

Первые проявления игровой зависимости - пропажа денег или невозврат долга. "Многих родственников, когда зависимый сообщает им о проблеме, это пугает. Когда близкие узнают суммы или масштабы проблемы, пытаются помочь этому человеку самому - закрывают долги, платят кредиты. Это самая неправильная и главная ошибка, которую может сделать родственник. Когда мы закрываем эту часть, у человека остается впечатление, что он справился, у него нет проблем или и с его проблемой справляется кто-то другой. Теперь он будет знать, что при проигрыше ему опять помогут. Лучший выход - сказать человеку о проблеме, дать контакты специалистов и центра. Доверьте уже эту часть врачам и специалистам", - завершил Александр Сосенков.

Главное фото: magnific.com