Расходы на борьбу с COVID-19 заложены в бюджет-2021

Порядка 50 млн рублей предусмотрено на закупку вакцины от коронавируса. Цифры озвучили в Минфине. Приобретаются в необходимом количестве медпрепараты, оборудование и средства защиты. В будущем году эти расходы заложены в основу бюджета. Так, только в качестве надбавок работникам здравоохранения предусмотрено 118 млн рублей. Сейчас доплаты за работу в условиях пандемии получают 71 тысяча человек. Увеличатся и доходы других категорий работников бюджетной сферы.



Также в будущем году предусмотрены и новые механизмы соцподдержки. Среди них - бесплатная процедура ЭКО.



