Секрет крепкого иммунитета: какие "целебные" продукты являются всего лишь мифом

За окном похолодало, значит, пришло время не только утепляться, но и укреплять защитные силы организма. Но прежде чем бежать за витаминами в аптеку, загляните в магазин или на кухню.

Поддержать здоровье в сезон простуд и противостоять вирусам помогут продукты питания. Стоит ли налегать на лимоны и чеснок? И какие "целебные" продукты всего лишь миф?

Своя земля, чистый воздух, родниковая вода. Природа - лучший лекарь. А все полезное для организма растет у нас под ногами, уверен Николай Матрунчик. Вот уже больше 25 лет вместе с супругой в родной деревне на Минщине для поддержания здоровья они выращивают собственный аптекарский сад.

Николай Матрунчик, житель д. Каралино:

"Мы постепенно обросли разного рода растениями, которые дают нам этот жизненный порыв и сопротивляемость организма. Практически мы не пользуемся никакими лекарствами во время простуды. Моей мамочке 95 лет, она сказала мне: "Сынок, никогда не дожила бы я до этого возраста, если бы мы не жили здесь".

На 15 сотках - только ценные лекарственные и пищевые культуры: кизил, шиповник, боярышник, черная бузина, 5 видов мяты. Каждое растение имеет уникальные целебные свойства, которые при правильной обработке раскрываются.

Татьяна и Николай Матрунчик, жители д. Каралино:

"Любим варить сок с яблоками, черной бузиной и виноградом. Бузина как раз для укрепления иммунитета очень полезная. У нас есть русская печь большая, когда мы ее топим, готовим блюда в русской печи, тогда ставим и яблоки. Яблоки получаются очень вкусные, в печеном виде они раскрывают значительно больше своих полезностей. Еще кизил, потому что это вообще суперъягода, которая по витамину С лучше за лимон, за смородину. Морозим, добавляем в соки".

Цветочный, липовый, гречишный, в сотах и на разлив. Мед - настоящее жидкое золото природы. Сладкий продукт - мощный источник антиоксидантов и природный антисептик. Он борется с вирусами, бактериями и грибками, а еще с заболеваниями дыхательных путей и даже анемией. Чем мед темнее, тем больше в нем железа.

Олег Коренский, пчеловод Околовского лесничества:

"В нем есть витамины группы В, также много микроэлементов. В природе на цветках, когда пчелы собирают мед, а заодно и пыльцу, а в пыльце вся таблица Менделеева находится".

В сезон в Околовском лесничестве заготавливают около тонны ценного и полезного продукта. Баночка его в сезон простуд должна быть в арсенале каждой хозяйки. Чтобы мед отдал всю полезность и не потерял целебные свойства, его нельзя нагревать выше 40 градусов. А вот в синергии со специями (куркумой, корицей, имбирем, черным перцем или гвоздикой) полезные свойства друг друга усиливаются. Употреблять мед рекомендуется регулярно хотя бы в течение месяца. При это важно помнить золотое правило: все полезное должно быть в меру.

Олег Коренский, пчеловод Околовского лесничества:

"Человеку для пользы достаточно одной чайной ложки, например, с утра натощак в теплой воде развести, можно выпить и на день, т. е., витаминов человеку хватает."

Поддерживать иммунитет в осенне-зимний период важно и нужно. Но делать это надо с умом. Развеем некоторые мифы. Популярные мед, клюква или чеснок не защитят нас от болезней, но точно помогут справиться с первыми симптомами недуга. Кашель и воспаление поможет снизить мед. А вот клюква - уникальная ягода, которая при ежедневном потреблении, но без сахара увеличивает количество иммунных клеток. Что до чеснока, то этот овощ, безусловно, полезен, но тоже с оговоркой - как еда, а не лекарство.

Все же помочь своему организму в сезон простуд можно. Рецепт доступен каждому. Залог здоровья и крепкого иммунитета - разнообразное правильное питание с акцентом на сезонные овощи.

Светлана Кашицкая, врач-диетолог:

"Разнообразное питание – это когда вы в день съедаете не менее 15 продуктов. Только тогда вы получите полноценный набор витаминов и минералов – первое, о чем вы должны начать заботиться. Второе - цинк в первые сутки заболевания и витамин С, пробиотики. Это очень важно в нашем питании".

Собрать корзину полезных продуктов несложно и, что важно, недорого. Яйца, обогащенные молочные продукты, жирная рыба. Все это источник необходимого витамина D. А вот орехи, красное мясо, печень, бобовые, цельнозерновые крупы позволят добрать цинк. Он способствует тому, чтобы клеток-защитников против вируса становилось больше. Полезными живыми микроорганизмами насытят пробиотики – кефир и йогурт. И главный щит против вирусов - витамин С. Больше всего его содержится в болгарском перце, шиповнике, черной смородине. Возглавляет этот список квашеная капуста.

Именно в этом доступном суперфуде в 20 раз больше витамина С, чем в привычных нам цитрусовых. В 100 граммах квашеной капусты содержится до 45 милиграммов аскорбиновой кислоты. При этом витамин в продукте не разрушается месяцами, все благодаря молочной кислоте. Еще один несомненный плюс: готовится такое блюдо максимально быстро и просто. Справятся даже дети.

Сезон простуд беспощаден. И если, к сожалению, вирус все же добрался до вас, то в помощь ценный совет, который сократит время пребывания на больничном и быстро поставит на ноги.

Светлана Кашицкая, врач-диетолог:

"Вообще исключите сахарную еду и сладости, потому что сахарная еда и сладости убивает полностью лейкоциты. Лейкоциты - это единственные клетки, которые борются с вирусом. Точно так же нужно полностью исключить, естественно, алкоголь и фастфуд. И еще полезны антиоксиданты".

У продуктов нет лечебных свойств. Но сбалансированный рацион укрепляет иммунитет и снижает риск инфекций. Добавьте сюда гигиену – чаще мойте руки, наладьте сон, не забывайте проветривать помещения. Не пренебрегайте вакцинацией. И будьте здоровы, не кашляйте!