Швейцарский ортопед проводит мастер-классы для белорусских коллег

Белорусская медицина станет еще технологичнее. Для ведущих специалистов страны ортопед из Швейцарии проводит уникальные мастер-классы. Рассматривают сложные случаи в теории, на практике - совместно провели уже три операции. Главная особенность - внедрение методики кинематического выравнивания. Она позволяет установить имплантат с учетом индивидуальной анатомии пациента и сохранить естественную биомеханику движений. Процесс также транслируется онлайн.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

"На данный момент выполняется операция по эндопротезированию тазобедренного сустава малоинвазивным передним доступом. Мы владеем данной методикой в РНПЦ травматологии, но хотелось бы, чтобы ею владели также наши коллеги в регионах. Сейчас мы вышли на устойчивое плато. Порядка 2700-2900 пациентов находятся в листе ожидания. Что это значит для самого пациента? Средний срок ожидания операции в нашей стране составляет от 1 до 3 месяцев. Фактически это тот период, который необходим пациенту для того, чтобы качественно подготовиться к этому достаточно сложному, высокотехнологичному вмешательству".

В Беларуси за последние несколько лет лист ожидания на замену крупных суставов уменьшился в 10 раз. 46 клиник занимаются эндопротезированием. Около 30 % операций проводится в межрайонных центрах. Кроме того, на тенденцию повлияла политика импортозамещения: примерно 60 % медизделий - отечественного производства.