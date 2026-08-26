Сотрудники Белтелерадиокомпания присоединились к масштабной донорской акции

26 августа мобильная бригада медиков прибыла в Белтелерадиокомпанию. Медиахолдинг присоединился к донорской акции.

Расскажем, как проходит мероприятие.

Шанс на спасение жизни

Ежедневно в Беларуси в переливании крови и ее компонентов нуждаются более 500 пациентов. По словам медиков, одна донация может спасти 3 жизни новорожденных или матерей, а также людей, пострадавших при авариях и чрезвычайных ситуациях. И здесь не обойтись без главного ресурса медицины, который невозможно создать искусственно, - человеческой отзывчивости. Сегодня к масштабной донорской акции присоединился и коллектив Белтелерадиокомпании.

Стать донором может практически каждый. Главное - быть здоровым, поэтому перед забором крови потенциального донора осматривает врач. Вес должен быть не менее 55 кг, возраст - от 18 до 65 лет. Терапевт проверяет пульс, давление и гемоглобин. Сама процедура забора крови занимает около 5 минут. При этом доза составляет 450 мл.

Георгий Евчар

Георгий Евчар, помощник председателя Белтелерадиокомпании:

"Руководство Беларуси открыто для многих инициатив, в том числе и социально значимых, касающихся здоровья нации. Поэтому когда поступил запрос от медиков о возможности сдачи крови в компании, я был приятно удивлен, когда спустился в здравпункт и увидел с утра огромную очередь, и большинство - девушки. То есть в Год белорусской женщины наши красавицы и здесь первые, хотя ребята тоже есть, их тоже достаточно, но девчонок очень много, это очень приятно. Многие пришли сдавать первый раз. Это была абсолютно добровольная инициатива, и люди искренне поддержали".

Татьяна Шляхтенок

"Мы ездим каждый день, мы выездная бригада. Мы сами из Республиканского центра трансфузиологии, у нас каждый день выезды расписаны. Сегодня мы первый раз приехали в Белтелерадиокомпанию. Самая востребованная группа крови - первая отрицательная, потому что это универсальные доноры, а самая редкая - четвертая отрицательная. Но нам нужны все группы крови и резусы", - рассказала Татьяна Шляхтенок, завотделением заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

Алина Старовойтова

Алина Старовойтова, редактор телеканала "Первый информационный":

"Это абсолютно не страшно. Мне хотелось бы помочь всем нуждающимся деткам, мамочкам, которым приходится делать переливание, и в принципе всем нуждающимся".

После забора крови в специальных термоконтейнерах биоматериал доставят в практический центр для лабораторного контроля, после чего компоненты крови сразу поступят в операционные и гематологические отделения республики.

Масштаб акции стоит оценить количеством неравнодушных. Вся работа делается ради одной важной и главной цели - спасения жизни в самый критический момент.