Срок ожидания плановых КТ и МРТ в госмедучреждениях не будет превышать 30 дней

Срок ожидания плановых КТ и МРТ в государственных медучреждениях не будет превышать 30 календарных дней. Речь идет о плановой диагностике. В экстренных ситуациях, если есть неотложные медпоказания, обследование проводится вне очереди.

Обеспечение доступности, качества и своевременности диагностики - в основе решения Минздрава и приоритетная задача для всех учреждений здравоохранения страны.

Доступность высокотехнологичной диагностики

Магнитно-резонансная и компьютерная томография сегодня - один из важнейших помощников в диагностике для врачей. Сегодня эта высокотехнологичная помощь доступна для граждан по всей стране, будь то состояние хроническое или острое. Но важно, чтобы она оставалась еще и оперативной.

Оперативность диагностики - один из важнейших шагов на пути к скорейшему выздоровлению. От него зависит точность постановки диагноза и эффективность назначенного лечения. Такими высокотехнологичными машинами оснастили и столицу, и регионы, чтобы создать равные условия доступности. КТ и МРТ - дорогостоящие, поэтому не дублируют, придерживаясь принципа взаимопомощи. Например, как в Партизанском районе Минска в поликлинике № 14 кабинет КТ, буквально через дорогу в 6-й больнице - МРТ.

Иван Подковыров, главврач 14-й центральной поликлиники Партизанского района г. Минска:

"При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний врач-специалист определяет, когда необходимо проводить КТ либо МРТ-исследование. В соответствии с клиническими протоколами записывает пациента в лист ожидания. В настоящий момент лист ожидания в 14-й поликлинике на КТ и МРТ-исследования составляет до одного месяца".

Аппарат МРТ лучше видит патологии позвоночника и головного мозга. А КТ применим для понимания картины в легких и органах малого таза, в том числе с контрастным усилением. Это когда пациенту внутривенно вводят специальное вещество, которое повышает точность.

Как добавить темпа и ускориться, чтобы большее количество людей смогли оперативнее получить обследование? Пересматривают графики, а там где есть возможность, добавят и технически.

Павел Баранов, заместитель главврача 6-й городской клинической больницы г. Минска:

"Для обеспечения большего объема увеличили время приема на самом аппарате, также планируется ввод нового корпуса в 2027 году, который увеличит объем выполнения медицинской помощи. Планируется введение нового аппарата МРТ в дополнение к уже имеющемуся, что должно значительно увеличить объемы выполнения медицинской помощи".

С 1 июля все учреждения здравоохранения обязаны сократить очереди на обследования КТ и МРТ до 30 дней. Речь о процедуре без контрастирования. И только для тех, кто по показаниям может ждать столько. Экстренные ситуации всегда были и остаются вне очереди.

Что касается очередности, есть еще один немаловажный момент. Речь не всегда про отсутствие оборудования или специалистов. Иногда пациенты, сами того не понимая, создают вот эти искусственные очереди. Как, допустим, записываются на то же МРТ дважды в одну поликлинику, вторую с разностью в неделю. Во-первых, это небезопасно для пациента. Так говорят врачи. А во-вторых, обследование все равно будет с одинаковым результатом. Если вы хотите убедиться, то проще посоветоваться с разными докторами и услышать разные мнения.