Старовойтов об акции "Запусти сердце": Наша задача - научить детей, как оказывать помощь

15 мая прошел финал образовательного марафона "Запусти сердце". Лучшие учащиеся со всей республики собрались на "Минск-Арене".

Напомним, с 14 марта школьники еженедельно по субботам обучались навыкам оказания первой помощи.

Финал образовательного проекта "Запусти сердце"

Финал 8-недельного марафона по обучению учащихся 10-х классов навыкам оказания первой помощи и проведения сердечно-легочной реанимации.

На конькобежном стадионе "Минск-Арена" в столице собралось более 800 школьников. Они - лучшие со всей республики. Ребята уже успели ознакомиться с интерактивными площадками, некоторые приняли участие. Ярким аккордом проекта стал флешмоб, в котором юные участники продемонстрировали свои знания и умения в оказании первой помощи.

Илья Каминский, учащийся СШ № 2 г. п. Бешенковичи:

"Я считаю, что эти проекты очень нужны и важны, потому что в любой момент может что-то произойти на улице, в ресторане, и в этой ситуации нужно помочь людям".

"Что может быть благороднее и важнее в жизни, чем спасти человеческую жизнь? Самая главная и основная цель этой акции - не просто дать навыки практические, но и повысить планку понимания своей гражданской и человеческой позиции в обществе", - поделилась Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси.

Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Используя опыт прошлой акции, мы несколько расширили программу. Сегодня мы обучаем не только, как осуществлять непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, - мы показываем, как вообще надо оказывать первую помощь при различных экстренных состояниях. Наша задача - научить детей спасать тех, кто попал в беду, если они оказались рядом. Ведь в большинстве случаев неотложные состояния возникают внезапно".