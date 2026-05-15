Старовойтов об акции "Запусти сердце": Наша задача - научить детей, как оказывать помощь
15 мая прошел финал образовательного марафона "Запусти сердце". Лучшие учащиеся со всей республики собрались на "Минск-Арене".
Напомним, с 14 марта школьники еженедельно по субботам обучались навыкам оказания первой помощи.
Финал образовательного проекта "Запусти сердце"
Финал 8-недельного марафона по обучению учащихся 10-х классов навыкам оказания первой помощи и проведения сердечно-легочной реанимации.
На конькобежном стадионе "Минск-Арена" в столице собралось более 800 школьников. Они - лучшие со всей республики. Ребята уже успели ознакомиться с интерактивными площадками, некоторые приняли участие. Ярким аккордом проекта стал флешмоб, в котором юные участники продемонстрировали свои знания и умения в оказании первой помощи.
Илья Каминский, учащийся СШ № 2 г. п. Бешенковичи:
"Я считаю, что эти проекты очень нужны и важны, потому что в любой момент может что-то произойти на улице, в ресторане, и в этой ситуации нужно помочь людям".
"Что может быть благороднее и важнее в жизни, чем спасти человеческую жизнь? Самая главная и основная цель этой акции - не просто дать навыки практические, но и повысить планку понимания своей гражданской и человеческой позиции в обществе", - поделилась Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси.
Александр Старовойтов, замминистра здравоохранения Беларуси:
"Используя опыт прошлой акции, мы несколько расширили программу. Сегодня мы обучаем не только, как осуществлять непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, - мы показываем, как вообще надо оказывать первую помощь при различных экстренных состояниях. Наша задача - научить детей спасать тех, кто попал в беду, если они оказались рядом. Ведь в большинстве случаев неотложные состояния возникают внезапно".
В 2026 году за время акции более 18 тыс. десятиклассников по всей стране научились оказывать первую помощь пострадавшему при остановке сердца.