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Цифровые технологии в глубинках - как в Беларуси развивается медицина
Современная диагностика, высокотехнологичные операции, безбарьерная среда и цифровые технологии. В Беларуси в развитии медицины ставка делается на современное оснащение учреждений всех уровней.
Сегодня по доступности медицинской помощи наша страна традиционно не уступает большинству развитых стран, а по многим показателям даже превосходит. Развитие системы здравоохранения в Беларуси идет постоянно. И повышение качества медицинских услуг реализуется, в том числе, за счет обновления материально-технической базы и решения кадровых вопросов.
Сейчас обслуживание пациентов современное и комфортное не только в крупных городах, но и в глубинке. ФАПы, амбулатории общей практики, здравпункты тоже затронуло тотальное обновление. Одновременно идет и цифровизация. Создается локальная сеть для районного здравоохранения. Это позволит объединить в виртуальном пространстве все учреждения, сделать цифровые продукты максимально доступными и на селе - электронную запись к врачам, на обследования, электронные рецепты, консультации.
Игорь Юркевич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
"Идет переоснащение материально-технической базы медучреждений современнейшим оборудованием. На это было потрачено более 50 млн белорусских рублей из бюджета города, приобретено более 150 единиц современного медицинского оборудования. А это рабочие места, модернизация деятельности медработников столицы, повышение эффективности их работы. Мы развиваем цифровизацию системы здравоохранения города Минска, рассчитываем приступить к реализации цифровой платформы системы здравоохранения нашей станы. Это будет сделано в 2025 году".
Кстати, по количеству трансплантаций органов на 1 миллион населения Беларусь лидирует не только на постсоветском пространстве, но и опережает многие европейские страны. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова ежегодно за счет госбюджета выполняется более 12 тыс. сложных операционных вмешательств.
Кроме того, каждый месяц в республике проводят свыше 1,2 тыс. эндопротезирований тазобедренного сустава и 370 коленного. А недавно специалисты РНПЦ травматологии освоили замену плечевого сустава совместно с коллегами из Германии.
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