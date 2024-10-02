3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Уникальную операцию на сердце провели в Бресте. Расскажем о новом методе замены аортального клапана
В Брестской областной клинической больнице провели уникальную для Беларуси операцию на сердце. Опытом с нашими врачами поделились коллеги из Пензы.
Российские медики провели в Бресте уникальную операцию на сердце
Медики из Пензы в Бресте впервые. На протяжении двух дней по обмену опытом запланированы 6 операций по имплантации российского аортального клапана двумя способами. Причем в Беларуси через бедренную артерию, то есть трансфеморально, его установили впервые.
Такая операция длится примерно полтора часа. Но основной этап - всего 15-20 минут. Среди пациентов, как правило, люди от 65 лет и старше, которым противопоказаны открытые вмешательства. Материал, используемый врачами, - синтетический клапан - не подвергается биологической деградации и покрывается эндотелием.
Андрей Рыжко, заведующий кардиохирургическим отделением Брестской областной клинической больницы:
"Это достаточно большой шаг вперед для нашей области. Альтернатива, которая была до изобретения транскатеторных клапанов, это открытые операции в условиях искусственного кровообращения. Они достаточно сложные и длительные".
"Мы коллегам показываем разные всевозможные варианты, как использовать новороссийский клапан. Первая имплантация была в Могилеве, потом в Минске. Но трансфеморальную систему доставки мы сделали впервые в Бресте, - рассказал Владлен Базылев - главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Пенза, Россия). - В основном 90 % в мире сейчас выполняются операции через бедренный доступ. И 10 % - через верхушечную систему доставки. Но там свои показания".
В ближайшее время брестские медики сами установят 8 транскатетерных клапанов. В листе ожидания - около 200 пациентов.
За год в Брестской областной клинической больнице проводят 21 тыс. операций разной сложности. И 300 из них - кардиологического направления.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все