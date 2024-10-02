Уникальную операцию на сердце провели в Бресте. Расскажем о новом методе замены аортального клапана

В Брестской областной клинической больнице провели уникальную для Беларуси операцию на сердце. Опытом с нашими врачами поделились коллеги из Пензы.

Российские медики провели в Бресте уникальную операцию на сердце

Медики из Пензы в Бресте впервые. На протяжении двух дней по обмену опытом запланированы 6 операций по имплантации российского аортального клапана двумя способами. Причем в Беларуси через бедренную артерию, то есть трансфеморально, его установили впервые.

Такая операция длится примерно полтора часа. Но основной этап - всего 15-20 минут. Среди пациентов, как правило, люди от 65 лет и старше, которым противопоказаны открытые вмешательства. Материал, используемый врачами, - синтетический клапан - не подвергается биологической деградации и покрывается эндотелием.

Андрей Рыжко, заведующий кардиохирургическим отделением Брестской областной клинической больницы:

"Это достаточно большой шаг вперед для нашей области. Альтернатива, которая была до изобретения транскатеторных клапанов, это открытые операции в условиях искусственного кровообращения. Они достаточно сложные и длительные".

"Мы коллегам показываем разные всевозможные варианты, как использовать новороссийский клапан. Первая имплантация была в Могилеве, потом в Минске. Но трансфеморальную систему доставки мы сделали впервые в Бресте, - рассказал Владлен Базылев - главврач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Пенза, Россия). - В основном 90 % в мире сейчас выполняются операции через бедренный доступ. И 10 % - через верхушечную систему доставки. Но там свои показания".

В ближайшее время брестские медики сами установят 8 транскатетерных клапанов. В листе ожидания - около 200 пациентов.