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Узнали, когда в Беларуси запустят централизованную информационную систему здравоохранения
Запуск централизованной информационной системы здравоохранения Беларуси запланирован на конец 2025 года. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвященной технологиям искусственного интеллекта.
Только сейчас в медучреждениях страны работает более 30 информационных сервисов, систем и служб. В Минске уже несколько лет функционирует единая лабораторная информационная система, есть и аналогичная служба по биопсии, а еще сервисы скорой медпомощи. Все это помогает повысить доступность и качество оказания медицинской помощи.
Также сейчас сотрудники Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук работают над созданием модельного закона "Об искусственном интеллекте" для государств - участников СНГ. Уже в нынешнем году планируется передать готовый проект закона в Межпарламентскую ассоциацию.