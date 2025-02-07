Узнали, когда в Беларуси запустят централизованную информационную систему здравоохранения

Запуск централизованной информационной системы здравоохранения Беларуси запланирован на конец 2025 года. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвященной технологиям искусственного интеллекта.

Только сейчас в медучреждениях страны работает более 30 информационных сервисов, систем и служб. В Минске уже несколько лет функционирует единая лабораторная информационная система, есть и аналогичная служба по биопсии, а еще сервисы скорой медпомощи. Все это помогает повысить доступность и качество оказания медицинской помощи.