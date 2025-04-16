В 2025 году в Беларуси стартует масштабная программа вакцинации против ВПЧ

"Уже сегодня результаты использования в Австралии и высокоразвитых странах продемонстрировали. Они использовали как ВПЧ-вакцинацию, так и скрининг. И сегодня в Австралии приближаются к цифре, например, рака шейки матки 4 на 100 тыс. женского населения. Это уже считается не проблемой общественного здравоохранения. То есть это заболевание стремится к ликвидации. Мы, к сожалению, далеки еще от ликвидации, поскольку в республике у нас 13,2 на 100 тыс. женского населения, то есть в три раза выше".