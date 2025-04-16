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В 2025 году в Беларуси стартует масштабная программа вакцинации против ВПЧ
Вирус папилломы человека - один из главных факторов развития онкологических заболеваний репродуктивной системы. Особенно у женщин.
В 2025 году Беларусь делает важный шаг: в стране стартует масштабная программа вакцинации против ВПЧ. В мае-июне ожидается поступление препарата, и уже летом начнется массовая кампания.
Медики подчеркивают: вакцина абсолютно безопасна и хорошо изучена. Ее используют десятки стран мира.
Ольга Матылевич, завлабораторией онкогинекологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
"Уже сегодня результаты использования в Австралии и высокоразвитых странах продемонстрировали. Они использовали как ВПЧ-вакцинацию, так и скрининг. И сегодня в Австралии приближаются к цифре, например, рака шейки матки 4 на 100 тыс. женского населения. Это уже считается не проблемой общественного здравоохранения. То есть это заболевание стремится к ликвидации. Мы, к сожалению, далеки еще от ликвидации, поскольку в республике у нас 13,2 на 100 тыс. женского населения, то есть в три раза выше".
Эффект вакцинации проявится через десятилетия, но уже сегодня она защищает и девочек, и мальчиков. Страны, где прививка стала нормой, уже демонстрируют реальные успехи: рак шейки матки отступает.