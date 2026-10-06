В Беларуси эпидемиологическая ситуация по ОРИ стабильная и контролируемая

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси оценивается как стабильная и контролируемая. Об этом сообщили медики во время профильного брифинга.

Подъем заболеваемости респираторными инфекциями прогнозируется в традиционный для страны период: на конец января - начало февраля 2027 года. При этом ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и вируса SARS-CоV-2.

Отметим, с октября в Беларуси уже началась массовая вакцинация против гриппа. Планируется охватить прививками не менее 75 % населения из групп риска.

Кирилл Игнатов, врач-эпидемиолог, завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"В первую очередь это дети от 6 месяцев до 3 лет, дети старше 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лица старше 65 лет, беременные, медицинские и фармацевтические работники, лица, находящиеся в учреждениях с круглосуточным пребыванием, а также работники государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения. Для данных категорий граждан в организациях здравоохранения будет доступна на бесплатной основе вакцина российского производства, содержащая все три штамма вируса гриппа".

Наталья Климович, доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ:

"Тот же риновирус имеет более 150 штаммов, и перенесенная инфекция не формирует иммунитет ко всем остальным. С сентября и до середины весны человек сталкивается с множеством новых вирусных вариантов. Защититься от них можно, если есть вакцина".

Медики напоминают: здоровье во многом зависит от ответственного отношения каждого из нас. В сезон высокой активности респираторных вирусов необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены.