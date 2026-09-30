"В Беларуси пока нет циркуляции гриппа" - Кирилл Игнатов рассказал, какие вирусы сейчас активны

В соцсетях распространяется информация о некоем вирусе, который буквально валит белорусов с ног. Так ли это на самом деле и есть ли тяжелые случаи заболевания, рассказал завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов в "Актуальном интервью".

Гость интервью отметил, что пока ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси оценивается как стабильная, контролируемая и характерная для данного периода года.

На сегодняшний день в стране не отмечена циркуляция вирусов гриппа, выявляются только негриппозные респираторные вирусы, такие как вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы, аденовирусы и другие.

"Респираторных вирусов насчитывается более 200, и в случае несвоевременного лечения любая из этих инфекций может привести к осложнениям, в том числе и к пневмонии. Повышение заболеваемости респираторными инфекциями в осенний период является закономерным в связи с образованием новых коллективов в учебных заведениях, на рабочих местах. Люди обмениваются флорой, что может приводить к заболеваемости респираторными инфекциями и вызывать подъем заболеваемости. Играют свою роль и погодные условия - похолодание и дождливая погода также сказываются на иммунитете", - объяснил завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Собеседник обратил внимание, что непредвиденной эпидобстановки в Беларуси нет.

Кирилл Игнатов

К слову, доказанным и научно обоснованным препаратом для профилактики гриппа является осельтамивир. Он присутствует в Беларуси и за рубежом под разными торговыми названиями. Но важно помнить, что данный препарат наиболее эффективен в первые 48 часов заболевания, так как он препятствует размножению вируса.

"Подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями прогнозируется на конец января-начало февраля 2027 года", - спрогнозировал Кирилл Игнатов.

Главное фото: magnific.com