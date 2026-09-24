В Беларуси прошла Международная научно-практическая конференция по профилактике онкологии

Краткий пересказ от ИИ

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием объединила десятки специалистов

Это не только онкологи, но и стоматологи, офтальмологи и лор-врачи. Все, кто работает с шеей и головой, если уж совсем говорить обтекаемо. Потому что 24 сентября здесь речь о ранних выявлениях, диагностике и лечении опухолей головы и шеи. Нужно обозначить проблему. Каждый год выявляется до миллиона новых случаев во всем мире.

Эта локализация занимает седьмое место среди онкозаболеваний. Почти вдвое чаще болеют мужчины, а в 72 % случаев развитие опухоли горла и головы связано с комбинацией злоупотребления алкоголем и табаком. Образ жизни - главный провокатор.

Несмотря на то что ВОЗ относит этот вид злокачественных образований к самому поддающемуся профилактике, большая часть пациентов доходит до врачей с 3-й, 4-й стадиями, когда риски высоки.

Сергей Поляков, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

"Казалось бы, что опухоли располагаются так доступно для диагностики, но, к сожалению, в большинстве случаев во всем мире такая тенденция наблюдается - эти опухоли выявляются в поздней стадии. Поэтому крайне важно проводить именно профилактическую работу, обучать не только онкологов, но и врачей всех специальностей. Это стоматологи, отоларингологи, врачи общей практики, чтобы вовремя заподозрить какие-то новообразования".

Татьяна Бич, главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения Беларуси:

"Очень важно пациентов самих вовлекать в этот вопрос, потому что та патология, о которой мы сегодня говорим, это визуально доступная зона. В принципе пациент сам в первую очередь может это увидеть. И здесь нужно не оттягивать, не думать, что это само пройдет, а обратиться к врачу".

Прогресс рождается в дискуссии. С отраслевым акцентом подключаются все, кто заинтересован в сохранении здоровья людей. В этом году свой опыт привезли врачи из Китая и России.

Ибрагим Нажмудинов, руководитель отдела заболеваний верхних дыхательных путей Федерального научно- исследовательского центра оториноларингологии, Москва:

"Мы уже внедрили и имеем определенный опыт лечения раков, в частности, раков гортани с учетом того, что в последние годы сильно развиваются технологические возможности, внедряются в медицинскую практику новые методики диагностики и лечения".

В Беларуси сегодня развиваются эндоскопические технологии, а для оперирования активно применяют лазеры и микроскопы. В год хирурги-онкологи выполняют более тысячи высокотехнологичных вмешательств. И десятки специалистов проходят через школу микрохирургии.

"Высокотехнологичный компонент в плане оборудования является ключевым. То есть это не значит, что подобного рода вмешательства, оперативное вмешательство невозможно сделать где-то на областном уровне. Здесь вопрос в том числе хирургической техники, насмотренности, умения, навыков. И на нашей базе мы также проводим обучение специалистов со всей Беларуси, а также с ближнего и дальнего зарубежья. У нас постоянно стажируются врачи", - отметил врач онколог-хирург отделения опухолей головы и шеи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Максим Лаврович.

Такие технологии, когда достаточно небольшого отверстия для удаления опухоли, работают на ранних стадиях заболевания. Это гарантия сохранения органа и прежнего качества жизни. Так не только про горло. В борьбе с опухолями головы и шеи объединяются и стоматологи, и неврологи, и офтальмологи. И какой бы орган не травмировал недуг, положительный эффект напрямую зависит от своевременности обращения.

Татьяна Имшенецкая, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси:

"Уже хирургическое лечение, что касается витреоретинальной хирургии, это уже этап последний. У нас до этого есть лазерное лечение, фотодинамическая терапия. И чем больше мы будем выявлять новообразований на ранней стадии, тем дольше будет пациент жить, тем лучше будут и функциональные результаты, и качество жизни".

Не просто так, медики подчеркивают, уделяется столько внимания именно диагностике и раннему выявлению, потому что, несмотря на то что у нас активно развивается хирургическое лечение, у нас есть все самые современные методы, развивается микрохирургия, все-таки раннее выявление позволяет делать, скажем так, это все деликатно, с сохранением жизненно важных органов, а значит, и качества жизни человека.