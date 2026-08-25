В Беларуси с 2026 года женщины 18-39 лет смогут пройти гормональный скрининг

В 2026 году в программу диспансеризации женщин включают гормональный скрининг: белоруски смогут обследоваться на возможные риски бесплодия, что позволит на ранних стадиях начать необходимое лечение.

Во всех больницах и поликлиниках страны в ближайшее время прекрасная половина населения в возрасте от 18 до 39 лет будут проходить по желанию гормональный скрининг в рамках диспансеризации.

Процедура простая: достаточно сдать анализ крови - и специалисты оценят репродуктивный запас. Это позволяет выявить риск бесплодия на ранней стадии, когда женщина еще не ощущает никаких тревожных симптомов.

Прежде гормональные исследования назначали в основном тем, кто уже столкнулся с проблемой зачатия, теперь появилась возможность ее предотвратить.

Иван Курлович, замдиректора РНПЦ "Мать и дитя":

"Министерством здравоохранения нашей страны разрабатываются дополнения и изменения в постановлении о порядке проведения диспансеризации взрослого населения. Эти предложения касаются расширения диспансеризации элементами оценки репродуктивного здоровья по желанию граждан репродуктивного возраста - как женщин, так и мужчин. Речь о том, чтобы в рамках диспансеризации у граждан репродуктивного возраста появилась возможность именно по желанию, с учетом медицинских показаний, оценить параметры репродуктивного здоровье. Это предполагается выполнять по желанию. Они могут на ранней доклинической стадии заподозрить какие-то причины, которые можно будет нивелировать не с помощью уже вспомогательных репродуктивных технологий, а терапевтически".

В Год белорусской женщины, во всех поликлиниках и больницах страны для прекрасной половины населения организован целый ряд акций - как для молодых мам, так и для женщин старшего возраста. Среди них - республиканские медицинские акции "Будущая мама" и "Здоровье щитовидной железы", а также просветительские проекты.

Во время акций можно бесплатно пройти обследования и целевые скрининги, в том числе на рак молочной железы и остеопороз.