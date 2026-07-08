В Беларуси с начала года зафиксировано около 18 тыс. случаев укусов клещей

В стране укушенных клещами становится больше. В 2026 году к медикам уже обратилось около 18 тыс. пострадавших от этих насекомых. Их количество значительно увеличилось из-за благоприятного климата.

Ранняя весна и теплая осень - как итог больше времени на размножение. Также высокой численности паразитов способствует увеличение численности диких мелких млекопитающих и грызунов.

Врачи рекомендуют в случае укуса обратиться к специалистам для безопасного извлечения клеща.