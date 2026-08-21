В Беларуси система здравоохранения готова к сезонному подъему заболеваний

Система здравоохранения Беларуси к сезонному подъему заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом готова.

Подъем заболеваемости традиционно ожидается в сентябре, когда формируются новые коллективы в садах, школах и вузах, многие возвращаются из отпусков из ближнего и дальнего зарубежья. Меры профилактики остаются те же: проветривать помещение, больше находиться на открытом воздухе, одеваться по погоде.

Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: "Каждый год к этому готовимся. Понятно, что это увеличит нагрузку на медиков, это чуть увеличит время ожидания приема специалиста или прихода специалиста домой. Но, тем не менее, мы абсолютно к этому готовы. Единственное, о чем я в очередной раз хочу напомнить, - это вопрос справок в школу, справок в секции и так далее. Кроме первоклассников, их не нужно получать тем, у кого не истекло 12 месяцев с момента получения предыдущей справки. И не надо это делать к каждому новому учебному году, потому что волна тех, кто думает, что им нужна справка, совпадает с волной тех, кто заболевает, вернувшись с каникул. И таким образом возникает перегруз поликлиник, о котором зачастую многие говорят".

Вакцинацию от гриппа рекомендуется запланировать на октябрь-ноябрь. Это эффективная мера при подготовке к сезону с более высоким уровнем заболеваемости.