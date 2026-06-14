В Беларуси выпустят препараты для похудения с доказанной безопасностью

Белорусские фармацевтические заводы в ближайшее время начнут выпуск препаратов для снижения и контроля веса. Об этом сообщил генеральный директор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Юрий Походня в "Актуальном интервью".

По его словам, новые препараты будут предназначены для использования в бьюти-индустрии, сфере фитнеса и здорового образа жизни. "Мы тоже не отстаем от современных тенденций. И в ближайшее время белорусскими заводами будет выпущена первая партия препаратов, которые широко используются в бьюти-индустрии, в сфере фитнеса, в сфере здорового образа жизни. Это препараты для похудения и контроля веса", - отметил Юрий Походня.

При этом он подчеркнул принципиальную позицию холдинга по вопросам безопасности и назначения лекарственных средств.

Любой лекарственный препарат должен назначаться врачом и должен быть использован только в соответствии с теми проблемами, которые человек испытывает. Мы ни в коем случае не рекомендуем самоназначение любых лекарственных препаратов.

"Главное отличие лекарственного препарата от биологически активной добавки состоит как раз именно в том, что у него есть доказанная клиническая картина. Эти препараты проходят длительные клинические испытания на животных и на людях, они обладают доказанным эффектом и, главное, они подконтрольно обладают какими-то токсическими эффектами", - пояснил он.

По словам руководителя "Белфармпрома", многие популярные на сегодняшний день препараты для снижения веса не имеют достаточной доказательной базы. "Многие современные, модные так называемые препараты, зачастую до конца не изучены, последствия их длительного использования на человеке не изучены", - отметил Юрий Походня.

В отличие от них, белорусские препараты для контроля веса будут проходить полноценные клинические испытания. "Они проходят клинические испытания и гарантированно не будут причинять вреда здоровью человека", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Белфармпром".