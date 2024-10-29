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В Беларуси за год обнаружено почти 60 тыс. новых случаев заболевания раком

В Беларуси за год обнаружено почти 60 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Это стало возможным благодаря высокому уровню диагностики.

Современные технологии и системы скрининга позволяют выявлять рак на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова - лидер в лечении этих заболеваний. Здесь проводят по 10 тыс. операций в год. За жизнь людей борются тысячи врачей. Специализированную медпомощь пациенты также получают в областных и районных центрах.

Для борьбы с онкологией, кроме новейших методик терапий и технологий, используется медикаментозное лечение, при котором более 50 % лекарств белорусского производства. Благодаря этому к нам приезжают на лечение люди с онкологическими заболеваниями со всего мира. Сейчас в Беларуси на реабилитации находятся около 2 тыс. иностранцев.

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