В БСМП рассказали, как можно стать донором крови

В Беларуси продолжаются акции, приуроченные к Всемирному дню донора крови. 12 июня площадкой для благотворительной инициативы стала минская Больница скорой медицинской помощи.

Здесь кровь сдают сотрудники учреждения и неравнодушные минчане.

Символично, что акция проходит именно в Больнице скорой медицинской помощи. Ежедневно здесь выполняют сложные операции и оказывают помощь пациентам с тяжелыми травмами, поэтому потребность в донорской крови остается высокой. По словам медиков, только для обеспечения потребностей учреждения требуется около 10 л крови в сутки. Именно поэтому здесь особенно ждут постоянных доноров и тех, кто решил присоединиться к движению впервые.

донорство крови в БСМП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7b531dd-1cfe-4f74-9a1e-5b62f41fb949/conversions/6fe37238-d802-4742-a920-3fe047a0c0fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7b531dd-1cfe-4f74-9a1e-5b62f41fb949/conversions/6fe37238-d802-4742-a920-3fe047a0c0fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7b531dd-1cfe-4f74-9a1e-5b62f41fb949/conversions/6fe37238-d802-4742-a920-3fe047a0c0fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7b531dd-1cfe-4f74-9a1e-5b62f41fb949/conversions/6fe37238-d802-4742-a920-3fe047a0c0fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стать донором может практически каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 65 лет и весом более 55 кг. Перед донацией участники проходят медицинский осмотр и заполняют необходимые документы. После допуска специалистов донору предлагают легкий перекус, а затем приглашают в зал для сдачи крови. За одну процедуру, которая занимает около 10 минут, заготавливают почти пол-литра крови - около 485 мл.

Ольга Светлицкая, главврач УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Минска:

"Несмотря на развитие медицины, мы все так же, как и 30 лет назад, нуждаемся в крови, потому что кровь - это жизнь. Мы благодарны волонтерским организациям, сопереживающим согражданам, которые находят возможность прийти. Это позволяет некоторым людям почувствовать тепло в сердце".