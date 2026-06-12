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В БСМП рассказали, как можно стать донором крови
В Беларуси продолжаются акции, приуроченные к Всемирному дню донора крови. 12 июня площадкой для благотворительной инициативы стала минская Больница скорой медицинской помощи.
Здесь кровь сдают сотрудники учреждения и неравнодушные минчане.
Символично, что акция проходит именно в Больнице скорой медицинской помощи. Ежедневно здесь выполняют сложные операции и оказывают помощь пациентам с тяжелыми травмами, поэтому потребность в донорской крови остается высокой. По словам медиков, только для обеспечения потребностей учреждения требуется около 10 л крови в сутки. Именно поэтому здесь особенно ждут постоянных доноров и тех, кто решил присоединиться к движению впервые.
Стать донором может практически каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 65 лет и весом более 55 кг. Перед донацией участники проходят медицинский осмотр и заполняют необходимые документы. После допуска специалистов донору предлагают легкий перекус, а затем приглашают в зал для сдачи крови. За одну процедуру, которая занимает около 10 минут, заготавливают почти пол-литра крови - около 485 мл.
Ольга Светлицкая, главврач УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Минска:
"Несмотря на развитие медицины, мы все так же, как и 30 лет назад, нуждаемся в крови, потому что кровь - это жизнь. Мы благодарны волонтерским организациям, сопереживающим согражданам, которые находят возможность прийти. Это позволяет некоторым людям почувствовать тепло в сердце".
Каждая донация - возможность помочь сразу нескольким пациентам. После переработки кровь разделяют на компоненты, которые используют при лечении тяжелых заболеваний, проведении операций и оказании экстренной помощи. Только в БСМП ежедневно принимают около 30-40 доноров, а за год здесь заготавливают порядка 5 тыс. л крови. Организаторы уверены, что донорство остается одним из самых важных проявлений гражданской ответственности и взаимопомощи.