В Гродненской областной клинической больнице установили современный денситометр

Выявить остеопороз и оценить риск переломов еще до появления серьезных осложнений. В новой областной клинической больнице в Гродно установлен современный денситометр. Аппарат предназначен для измерения плотности костной ткани.

На диагностику направляют пациентов со всего региона. В группе риска - люди старшего возраста. Проверить плотность костей рекомендуют и тем, кто длительно принимает гормональные препараты, страдает сахарным диабетом.

Мария Петренко, заведующая рентгеновским отделением Гродненской областной клинической больницы:

"Денситометрия считается золотым стандартом для определения остеопороза скелета и риска перелома в дальнейшем. Исследование от начала и до конца длится 20-30 минут в зависимости от комплектации пациента и его жалоб".

В Гродненской области таких аппаратов теперь два. Исследование востребовано у пациентов разных профилей, в том числе у людей с эндокринологическими и онкологическими заболеваниями. За день специалисты могут принять до 15 человек.