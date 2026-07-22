В Гродно открыли новый диагностический корпус областного клинического кардиоцентра

Современная диагностика, высокотехнологичная медицинская помощь и новые возможности для спасения пациентов. В Гродно открыт лечебно-диагностический корпус областного клинического кардиологического центра. В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Здесь создано уникальное для Беларуси отделение экстренной помощи и интенсивной терапии. В единое пространство объединили приемное отделение, реанимацию, КТ и МРТ, а также ангиографические комплексы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Фактор, который всегда влияет на результаты медицинской помощи, - это скорость ее оказания. А здесь все устроено так, что человек со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут сразу же провести диагностику и установить диагноз. Это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Современные операционные, которые позволяют сегодня здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, которые делаются и в Минске в Республиканском центре кардиологии".

"Имеется уникальный компьютерный томограф, который позволяет выполнять исследования всей сердечно-сосудистой системы, магнитно-резонансный с кардиологическим пакетом, новые УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопические, лаборатория, поэтому вся диагностика, которая в настоящий момент существует в понимании современной медицины, она у нас есть", - рассказал Андрей Янушко, главврач Гродненского областного клинического кардиологического центра.

После открытия нового корпуса Наталья Кочанова встретилась с коллективом кардиологического центра. Обсудили развитие системы здравоохранения, условия работы медперсонала и дальнейшее совершенствование качества медицинской помощи.