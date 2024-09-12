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В Могилеве проходит заседание Союзного парламента
Подписанием меморандума о сотрудничестве между министерствами здравоохранения России и Беларуси открылась в Могилеве официальная часть заседания Совета Парламентского собрания Союзного государства. Документ предусматривает укрепление и развитие сотрудничества в области медицины в духе равенства и партнерства, создание механизма обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по предотвращению и ликвидации.
"Ключевыми событиями этого года стали совместные учения между медицинскими службами двух стран, которые фактически оттачивают коммуникацию - прибытие медперсонала, эвакуацию пациентов и в том числе взаимодействие в рамках телемедицинских консультаций. Поэтому в рамках ЧС оказание медпомощи для нас крайне важно", - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
А министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев отметил: "Знания, получаемые в рамках нашего взаимодействия, которое строится на доверительных и системных контактах, что длятся не один год, мы отрабатываем на практике и совершенно точно получаем их подтверждение в практико-ориентированных действиях. Это влечет за собой более эффективное и быстрое реагирование в случае возникновения таких ситуаций".
Главное же событие дня - заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В повестке - анализ межрегионального и приграничного сотрудничества.
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