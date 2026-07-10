В РНПЦ "Мать и дитя" рассказали об условиях проведения ЭКО

Каким образом решение Президента Беларуси Александр Лукашенко повлияло на формирование политики ЭКО в Беларуси, ответила замдиректора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ "Мать и дитя" Венера Семенчук в "Актуальном интервью".

Количество бесплатных попыток ЭКО увеличено с одной до двух. В Беларуси применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и бесплатных попыток ЭКО регламентировано государственным заказом и регулируется Министерством здравоохранения. Для проведения медицинской процедуры нужно несколько условий.

ЭКО могут провести супружеским парам или женщинам, не состоящим в браке, но и те, и другие должны являться гражданами Республики Беларусь. Наличие медицинских показаний, а именно установленный диагноз бесплодие и отсутствие медицинских противопоказаний.

"Была упразднена старая система с заседанием областной и республиканской комиссий в РНПЦ "Мать и дитя" один раз в месяц. Сегодня паре достаточно появиться в амбулаторно-поликлиническую государственную или негосударственную организацию здравоохранения, пройти медицинский осмотр и, если необходимо, лечение. Им выдается выписка из медицинских документов, с которой обращаются непосредственно в РНПЦ "Мать и дитя", где выполняется процедура ЭКО", - объяснила механизм действий гостья интервью.

Со слов Венеры Семенчук, в 2026 году за 6 месяцев прошло 487 полных циклов лечения бесплодия с применением ВРТ.

Фото: magnific.com