В Витебске открылся новый современный центр аллергологии и иммунологии

Возможности медицины в регионах растут. Новый современный центр аллергологии и иммунологии открылся в Витебске. Пациентам всех возрастных категорий доступен полный спектр обследований.

Для диагностики и лечения применяют и уникальные методики, разработанные витебскими учеными.

Клиника Витебского медуниверситета стала площадкой для реализации передовых научных проектов в области аллергологии и иммунологии. Специалисты нового центра применяют методики, которые пока недоступны в других медучреждениях страны. Например, проводят диагностику аллергии на компоненты вакцин.

В числе эксклюзивных разработок ученых вуза - исследование аллергической реакции на металлы. Технология успешно прошла все испытания и официально утверждена Минздравом. Метод особенно важен для пациентов, которым показано стоматологическое или ортопедическое протезирование.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного медицинского университета:

"Преподаватели, которые работают в этом центре, - это специалисты мирового уровня. Здесь они и будут внедрять свои разработки на благо нашего населения. Кроме того, здесь будут проходить обучение специалисты-аллергологи из других регионов страны, а также будет оказываться квалифицированная помощь".

Консультативную и амбулаторную помощь в центре оказывают пациентам со всей страны. За глубокой диагностикой и персонализированной терапией сюда можно обратиться без направления. Высококвалифицированные специалисты работают даже с новорожденными малышами.

Оксана Ищенко, завкафедрой Витебского государственного медицинского университета:

"Кому-то нужно обследоваться по лекарственной аллергии, у кого-то есть проблемы респираторного характера, у кого-то кожная аллергия. А у кого-то вообще нет аллергии, но есть иммунодефицит, часто болеет, это совершенно другая история. Разработана поэтапная многоступенчатая методика, каким образом мы поступаем в той или иной клинической ситуации".

Материально-техническую базу и спектр лабораторных исследований центра намерены расширять. Это позволит внедрить еще больше прогрессивных методов диагностики и лечения сложных иммунных патологий.