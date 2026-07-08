Ведущие офтальмологи Беларуси и Китая обмениваются опытом в Минске

Беларусь и Китай углубляют диалог сотрудничества в здравоохранении. Ведущих специалистов в области лечения болезней глаз собрал большой научно-практический семинар. Это один из шагов реализации международной программы "Экспресс-здоровья".

Белорусско-китайский семинар

То, что в Беларусь вскоре придут самые высокие технологии из КНР, стало понятно еще в сентябре 2025 года. Тогда председатель КНР во время заседания ШОС плюс заявил о том, что Китай готов провести 5 тыс. бесплатных операций для государств - членов ШОС. 8 июля большая делегация из Китая находится в Беларуси, а это значит, что все договоренности вырастают в практической плоскости.

Китай достиг серьезных успехов в выращивании искусственной роговицы, располагает мощной школой изготовления медицинских изделий и готов делиться инновациями со своими партнерами. Это дорога с двусторонним направлением, когда речь идет о Беларуси. Наши медики используют передовые европейские методики для выполнения операций на радужке и глазном дне. Нынешний семинар в Минске позволяет сверить позиции и прямо в операционных окунуться в тонкости подходов.

Джи Янг, офтальмолог (Китай):

"В Беларуси и Китае врачи лечат схожие заболевания, такие как катаракта и глаукома. Для нашей пекинской больницы большая честь поучаствовать в конференции. Мы надеемся, что благодаря этой площадке сможем вместе с белорусскими коллегами найти новые методики лечения глаз. Мы вместе участвовали в операции по лечению катаракты, у нас есть похожая методика. В процессе оперирования мы нашли различия в разработке некоторых деталей. Это первый опыт, мы надеемся, что совместная работа даст взаимный результат".

Для офтальмологов из Китая открыли все операционные Республиканского офтальмологического центра Беларуси. Оценили наши возможности в области хирургического лечения катаракты, отслойки сетчатки, глаукомы. Техническая оснащенность и компетенции белорусских специалистов позволяют даже с высокотехнологичным Китаем вести разговор на равных.

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Это добрая воля китайской стороны в рамках договоренности наших глав государств и в рамках меморандума, заключенного между министерствами здравоохранения Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. В рамках данной программы наши уважаемые коллеги приехали и вместе с нашими докторами проводят операции различных степеней сложностей. Они привезли сюда свои достижения в плане медицинской техники, медизделий, которые мы планируем внедрить".

Китайско-белорусский научно-практический семинар по офтальмологии в рамках программы "Экспресс здоровья" - это в первую очередь про объединение опыта. На полях этой площадки подписан меморандум. Документ бессрочный и открывает возможность для углубления диалога между 10-й ГКБ Минска, БГМУ и специалистами Пекинской больницы Тунжэнь при столичном медицинском университете Пекина.

Подписанный сегодня меморандум носит всесторонний характер. Это про обмен инновациями и взаимные стажировки. Это слияние двух сильных школ Беларуси и Китая в области офтальмологии, которое даст хороший результат на благо здоровья двух народов.