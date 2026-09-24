В "Великом камне" обсуждают профилактику и лечение опухолей головы и шеи

Снижение рисков развития онкозаболеваний, раннее выявление патологий и современные способы борьбы с факторами риска - эта тема сегодня в центре внимания медиков Беларуси, России и Китая. Научно-практическая конференция в эти минуты проходит на площадке индустриального парка "Великий камень"

Десятки специалистов, и это не только белорусское представительство, а также эксперты из Китая и России, делятся опытом на научно-практической конференции о профилактике и лечении опухолей головы и шеи. О том, как обстоит ситуация в Беларуси и как у нас выстроена профилактика на всех уровнях, расскажет эксперт.

Татьяна Имшенецкая, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси:

"В Беларуси профилактика проводится на высочайшем уровне. Так как я представляю офтальмологию, мне более предпочтительно говорить о своем направлении. Я считаю, что в нашем государстве совершенно замечательно построены первичная профилактика и диагностика, потому что на всех уровнях обследования офтальмологического пациента используются самые современные методы диагностики: офтермоскопия глазного дна, биомикроскопия, ультразвуковые методы диагностики. Самое замечательное, что обследование пациента проходит на разных уровнях. У нас есть Республиканский научно-практический центр онкологии, в который мы можем направить пациента с подозрением на внутриглазное новообразование. Все современные методы диагностики и лечения концентрируются на базе РНПЦ онкологии. Это достижение, это гордость за наше здравоохранение".

Несмотря на то, что у нас активно развивается хирургическое лечение, есть самые современные методы, микрохирургия, раннее выявление позволяет делать это все деликатно с сохранением жизненно важных органов, а значит, и качества жизни человека.