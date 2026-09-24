Вопросы диагностики и лечения опухолей головы и шеи обсудят на конференции в Минске

Ежегодно во всем мире выявляют около 1 млн новых случаев рака головы и шеи. Эта локализация занимает 7-е место среди онкозаболеваний. В то же время ВОЗ относит ее к наиболее поддающейся профилактике.

Доказано, что более 70 % случаев связано с употреблением табака и алкоголя. Большинство пациентов обращаются к врачу на 3 и 4 стадии, когда высоки риски последствий. В то время как раннее выявление и своевременное хирургическое вмешательство позволяет сохранить прежнее качество жизни пациента.

Беларусь обладает всем спектром оборудования и технологий, которые сегодня используют в мире: лазеры, микроскопы, эндоскопы. Применение микрохирургической техники позволяет минимизировать травматичность и сократить период послеоперационного восстановления.

24-25 сентября профильных врачей объединит Республиканская научно-практическая конференция с международным участием. Во время ее проведения обсудят совершенствование диагностики и лечения опухолей головы и шеи, внедрение передового мирового опыта.

Площадка включает несколько блоков, в том числе помощь пациентам с предопухолевым состоянием, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь.